Sorra csendültek fel az esküvői harangok: több mint féltucat celebpár kötötte össze idén az életét – Videó

Míg idén szinte minden hónapra jutott egy válás, addig legalább ennyi esküvővel billent helyére a mérleg nyelve. Lássuk, kik házasodtak össze idén a sztárvilágban. Hagyományosan a nyár az esküvők szezonja, ám kedvenc hírességeink között akadtak, akik nem bírtak addig várni: vagy épp őszi esküvőre vágytak gyerekkoruktól kezdve.

Kulcsár Edina és G.w.M év elején kötötte össze az életét (Fotó: TV2)

Kulcsár Edina várandósan ment férjhez

Az idei sztár esküvőszezont Kulcsár Edina és Varga Márk, azaz G.w.M nyitotta: februárban egy szűk körű ceremónián fogadott örök hűséget. Az ex-szépségkirálynő, immár hivatalosan Varga Edina, ám közösségi oldalain az egyszerűség kedvéért meghagyta lánykori nevét. Edina az esküvőn már gömbölyödő pocakkal, várandósan húzta fel a fehér csipkeruhát, kislányuk, Amara azóta már hét hónapos.

Vastag Csaba nem várt sokáig

A macsó énekes sokáig kereste az igazit, végül a nála 15 évvel fiatalabb Evelin személyében talált rá. Szerelem lehetett ez első látásra, s nagyon hamar biztosak voltak benne őket egymásnak teremtette az ég. 2022 májusában jelentették be bimbódzó kapcsolatukat, amit szinte napra pontosan egy évvel később mesés esküvőn pecsételtek meg.

Zámbó Szebasztián gyermekkori szerelmét vette el

Zámbó Jimmy középső fia a gyermekkori szerelmét vette el még júliusban. A lagzin összegyűlt a Zámbó-család apraja-nagyja, a csokrot Zámbó Krisztián kedvese, Zsuzsika kapta el, így jövőre ők is beígérték az esküvőjüket. Szebasztiánnak már van egy fia az előző kapcsolatából, és feleségének is van már három gyermeke. A mozaikcsaládot tovább bővítenék, szeretnének közös gyerkőcöt is.

Kettejüknek összesen négy gyermeke van, s közös lurkóra is vágynak (Fotó: Facebook/Zámbó Szebasztián)

Szőcs Reni anyukaként házasodott

A Star Academy győztese és sportoló szerelme felrúgta a hagyományos sorrendet. 2021-ben egy szűk körű polgári szertartáson fogadtak örök hűséget. Idén májusban megszületett a kislányuk, s ha nem lett volna elég nagy feladat beleszokni a szülőségbe, a fiatal pár még az esküvőszervezést is bevállalta. Szeptemberben mondták ki a boldogító igent szülőhazájukban, Csíksomlyón.

Nagy Bogi fiatalon lett feleség

A tehetséges énekesnő, Nagy Bogi fiatalon vált ismertté, A Dal című tehetségkutató miatt hamar kellett önállósodnia, a saját útját egyengetnie. Éppen ezért a kritikák ellenére ő egyáltalán nem gondolja extrém lépésnek, hogy 21 évesen állt oltár elé szeptemberben.

De idén oltár elé állt szerelmével Szabó Ádám, Orosz Barbi, Patai Anna, s néhány napja Zdroba Patrik is!