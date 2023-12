Szabó Ádám és Jennifer rátértek a családalapításra

Adventi koncertezés

Ádámék jó ideje közösen lépnek színpadra, így az adventi koncertsorozatukat is együtt tartják, amihez Jennifer műtétje még hozzá is segített, emellett pedig készülnek egy karácsonyi dallal is, amiről hamarosan lerántják a leplet.

– Sokkal tisztábban jönnek ki a hangok Jenni torkából, így ő is magabiztosabban mozog a színpadon, mint valaha! – áradozott Ádám.