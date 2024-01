„Olyan lakodalmat csapunk, hogy még a holdról is látszani fog” – Zsolti gazda végre tényleg elveszi az asszonyát

Gáspár Zsolti évek óta adós egy hatalmas esküvővel, amivel szentesíti kapcsolatát a szerelmével, akivel évtizedek óta élnek boldogságban. A TV2 sztárja most részleteket is elárult a tényleg gigászi tervéről, melyben hírességek egész sora szerephez jut majd és persze a testvérének, Győzikének is lesz dolga kivilágos kivirradtig.

Zsolti gazda reméli, hogy aki csak él és mozog, ott lesz a nagy napon Fotó: Máté Krisztián

Igazi Farm VIP lakodalomra készül Zsolti gazda

– Ebben az évben, ha törik, ha szakad, de megtartjuk azt az esküvőt!

Olyan lakodalmat csapunk, hogy még a holdról is látszani fog.

– Annyi vendég lesz, mint égen a csillag, ezért is gondoltam, hogy Mátraverebélyen tartom majd és igazi farmos buli lesz rengeteg VIP vendéggel, akik mind az átalakított pajtákban alszanak majd szalmazsákokon, de persze minden nagyon szépen meg lesz csinálva – kezdte a Borsnak az ifjabb Gáspár fivér, aki azokra a rajongókra is gondol, akik bár meghívást nem kapnak a lakodalomra, elmennek, hogy együtt ünnepeljenek a párral és a násznéppel.

Gáspár Zsolti mindenkit jóllakat majd a lakodalmán Fotó: Szabolcs László

Csak Zsolti gazda kedvenc birkája marad otthon a nagy napon

– Annyi és annyiféle kaja lesz, hogy jut majd bőven azoknak is, akik a farmon kívülről figyelik majd az eseményeket. Szeretnék kivetítőket tenni a bejárathoz, hogy senki ne maradjon le életünk nagy napjáról és persze készítünk háromezer fasírozottat, hogy mindenki jól lakjon. Csapra verünk majd jó néhány hordót és sorra pörögnek majd a nyárson a malacok, birkák és egyebek. Béci, a kedvenc birkám nem lesz ott, mert nem akarom, hogy lássa, milyen sors vár a barátaira – kacsintott a gazda, aki persze az egybegyűltek szórakoztatásáról is gondoskodik majd.

Sztárok hada szórakoztatja majd a násznépet

– Természetesen nincs lakodalom muzsikaszó nélkül.

Nagyon szeretném, ha eljönne és fellépne a bulin Nótár Mary, Kis Grófo, Charlie és Presser Gábor is.

– De lesz zenekar és nyilván a testvérem, Győzike is ott lesz. Ő lesz a buli lelke, mint mindig, mindenhol. Azt tervezem, hogy ceremóniamesterként áll majd mellettem a nagy napon. Hiszen ki lenne erre alkalmasabb nála? – tette fel a költői kérdést Gáspár Zsolti, aki a Borsot is meghívta az esküvőjére és az azt követő lakodalomra.