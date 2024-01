Gáspár Zsolti kitálalt, igazából ilyen a kapcsolatuk testvérével, Győzikével

Gáspár Győző éppen 25 éve része a honi bulvár mindennapjainak, ami egy celeb esetében feltehetően rekordközeli időnek számít. Nála régebben csak Kiszel Tünde került be a köztudatba, de mentségére szóljon, hogy a naptárdíva egy parányival idősebb is nála. No, de térjünk vissza Győzikéhez, aki éppen kétszer annyi idős lett csütörtökre virradóra, ahány éve először lépett színpadra a Romantic együttes frontembereként. Az idősebb Gáspár fivér érdemei elvitathatatlanok, hiszen elég, ha csak megemlítjük a hozzá és családjához fűződő első valóságshow-t, amiben megismerhettük Bea asszonyt, Evelint, Virágot és nem utolsósorban Zsoltit, akivel bár hősünknek nem volt mindig felhőtlen a viszonya, mégis csak nagyon szoros kötelék fűzi őket össze.

Gáspár Zsolti csokorba szedte emlékeit Fotó: Gáspár Zsolti

„Szeretem Győzőt, legyen bár köztünk, harag, vagy vita...”

Gáspár Győző ugyan éppen az évi rendes, családi nyaralásán pihen, testvére serényen dolgozott egy meglepetésen, melyet a Borson keresztül juttat el az ünnepeltnek, aki feltehetően éppen egy koktél kíséretében ünnepli 50. születésnapját.