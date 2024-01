"Történjen bármi, én itt vagyok veled jóban, rosszban" - szívszorító üzenet Bea asszonytól Győzikének

Gáspár Győző tegnap, január 4-én ünnepelte 50. születésnapját. A jeles alkalomra a showmant testvére, Zsolti gazda is kellően megemlékezett. Régi időkre visszatekintő közös, családi képeket montázsolt össze egy videóba fia segítségével. Üzenete is volt mellé, nem is akármilyen. Állítja, Győzővel közös szövetsége örök és széttéphetetlen a vitáik ellenére is.

Erre utalt Bea asszony is, aki egy Instagram-poszt keretein belül köszöntötte fel a férjét. Kiemelte: történjen bármi, ő kitart férje mellett, és ott lesz számára jóban, s rosszban is:

Nagyon Boldog Szülinapot az én drága férjemnek! Nem tudok semmi okosat mondani, csak annyit, hogy történjen bármi én itt vagyok veled, fogom a kezed, jóban-rosszban együtt veled, mert SZERETLEK!

- írta Bea asszony.

A Romantic frontemberét természetesen lányai is felköszöntötték: Evelin és Virág szintén a közösségi médiában üzent édesapjának, akivel együtt jelenleg egy törökországi luxushotelben pihenik ki a tavalyi évet, és az ellenük irányuló össznépi haragot.