Zimány Linda: Szeretnék most már egy jó párkapcsolatot!

Leginkább a karrierjére fókuszált az elmúlt években, idén azonban szeretne változtatni ezen. Zimány Linda úgy érzi, itt az ideje annak, hogy többet foglalkozzon saját magával, bevonzva ezzel azt, hogy megtalálja álmai lovagját.

Zimány Linda ebben az évben már a szerelemre fókuszál - Fotó: Hot! magazin

– Sosem hittem a fogadalmakban, az elmúlt legalább tíz évben nem is fogadtam meg semmit újévkor, most azonban ez megváltozott: idén nem szeretnék a munkába menekülni! Ez persze nem könnyű, ennek ellenére igyekszem többet foglalkozni magammal. Eddig ugyanis ha valaki pél­dául randira hívott, a munka sokszor közbeszólt, és folyton áttettem ezeket a randevúkat, ez pedig hosszú távon nem működik… így sosem jutok előrébb – kezdte a hot! magazinnak Linda.

„Voltak már próbálkozásaim”

A gyönyörű jogász nem fél kimondani azt, hogy mi a célja a jövőben: igaz szerelmet akar. Azt viszont tudja, hogy ilyet találni a mai világban egyáltalán nem egyszerű.

– Szeretnék most már egy jó párkapcsolatot! – jelentette ki határozottan. – Persze így is jól megvagyok, nem szomorkodom, de valóban vágyom most már erre. Az elmúlt két évben voltak már próbálkozásaim, tehát nem ültem végig otthon egyedül, de egyik sem fordult komolyabbra.

Linda jelenleg úgy látja, hogy ha lenne komoly kapcsolata, nem feltétlenül tenné ki a társát annak, hogy folyamatosan közös fotókat posztoljon róla.

– Arra vágyom, hogy a közösen töltött idők valóban bensőségesek legyenek, és ha megörökítjük ezeket a pillanatokat, akkor azok a képek ne arról szóljanak, hogy hányan lájkolják be őket. Az én közösségi oldalaim tehát továbbra is rólam szólnának.

Szülei házassága a minta Linda előtt-- Fotó: Hot magazin

Zimány Linda számára a szülei mutatják a példát

A jogász szemében a családja az igazi példa. Ők mutatták meg neki, hogy milyen az igazi párkapcsolat és házasság, és ő is pontosan ilyenre vágyik.

– A mai világban nehéz igazi társat találni. Olyan párkapcsolatot szeretnék, amiben támogatjuk egymást a munkában, továbbá szellemileg és lelkileg is számíthatunk a másikra. Viszont azt látom, hogy ha baj van, akkor hajlamosak vagyunk elszaladni egymás mellől, és azt gondolni, hogy úgyis találunk majd egy másikat, egy újat. Én olyan családban nőttem fel, ahol ez egyáltalán nem jellemző. A szüleim mai napig együtt vannak, pedig nekik is voltak problémáik, de menekülés helyett megoldották ezeket. A nagy­szü­leim pedig életük végéig együtt voltak. Nekem ez a klasszikus családmodell a szimpatikus: az egész életre való társválasztás. Igaz, időbe telik megtalálni az igazit, ha viszont ez sikerül, akkor azt az embert teljes szívemből megbecsülöm majd!

Korai próbálkozások Linda több ismert férfival is alkotott már egy párt. A V-Tech énekesével, Kefirrel öt évig volt együtt, később Zentai Márk, a Ments meg szerelem előadója rabolta el a szívét, majd a népszerű focista, Dzsudzsák Balázs barátnője volt, ám végül ennek a románcnak is vége lett.