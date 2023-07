Zimány Linda vallomása: Lehet, hogy sorra szülöm majd a gyerekeket

Zimány Linda alapvetően egy kerek egésznek tartja az életét, hiszen a jogi pálya mellett modellként és influenszerként is sikeres. Mindössze egy - talán a legfontosabb - dolog hiányzik számára, ez pedig nem más, mint egy számára megfelelő férfi, akivel végre családot tud alapítani.

Fotó: Facebook

A csinos jogdoktor a Borsnak egy exkluzív budai skybar megnyitó partiján mesélt családalapítási terveiről, valamint azt is elárulta, megtalálta-e már azt a partnert, aki mellett végleg le tudná tenni a voksát.

– Karrier rendben van, háttér rendben van, személyiségfejlődés is rendben van, már csak a gyerek és a család hiányzik. Nagyon sokat dolgoztam az elmúlt időszakban a belső fejlődésemen, így most el tudom mondani, hogy tudom, ki vagyok, tudom, mit akarok, valamint azt is, hogy mit nem szeretnék az élettől, vagy egy párkapcsolattól. Most vagyok annyira rendben, hogy be tudom vonzani azt a férfit, akivel le tudom majd élni a hátralévő életem – kezdte a Borsnak Linda.

Nem otthon várja, hogy betoppanjon a Nagy Ő

Linda azt sem titkolja, hogy rendszeresen randizgat, nem az a típus, aki a négy fal között vár arra, hogy Ámor nyila eltalálja a nyitott ablakon át.

– Eszemben sincs a nappaliban siránkozni, hogy nincsen senkim, butaság is lenne azt mondania egy fiatal nőnek, hogy otthon punnyad és nem csinál semmit. Persze randizgatok, de most már úgy vagyok vele, hogy azt az embert fogom felvállalni az életemben, aki tényleg a végleges lesz. A többi az úgyis olyan, hogy vagy alakul, vagy nem – vallotta Linda.



Lehet, hogy sorra fogja szülni a gyerekeket

Bár Zimány Linda 37 évesen úgy véli, lehet, hogy csak egy gyermeket szeretne vállalni a jövőben, azt sem tartja elképzelhetetlennek, hogy végül egy egész gyerekseregtől lesz hangos a háza!

– Én egyke vagyok, valahogy ezért is gondolom azt, hogy egy bébit szeretnék, de ki tudja? Soha ne mondd, hogy soha! Lehet, hogy lesz egy olyan fantasztikus terhességem, hogy sorra fogom szülni a gyerekeket, vagy ikreket, nem lehet tudni. Én mindenben benne vagyok – nevetett a modell.

A szülei nem sürgetik

– Nagyon szerencsésnek érzem magam, hiszen egy olyan művelt és elvárások nélküli közegben nevelkedtem, melyben soha nem kerül terítékre olyasmi, hogy bárki szerint hogyan is kéne élnem az életemet. Az ebédlőasztalnál sem a szüleimtől, sem a nagyszüleimtől nem kaptam még meg a jól ismert kérdést: na, Linduskám, hogy állsz a szerelemmel, mikor jön az unoka, vagy a dédunoka? Éppen ezért nem érzem úgy, hogy a sajnos nemrégen elhunyt nagypapámnak csalódást okoztam volna azzal, hogy nem táncolhatott az esküvőmön, vagy nem tarthatta kézben a dédunokáját. Persze a kérdéseket megkapom másoktól. Megesik, hogy önjelölt nagymamák lépnek oda hozzám és faggatnak arról, hogy miért nem vagyok még házas és miért nincs még gyermekem – mesélte korábban a Borsnak Linda.