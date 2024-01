Videóra vették: Marics Peti ezzel lánnyal csókolózott a koncertjén

Marics Peti és Valkusz Milán a múlt hétvégén tartott nagyszabású koncertet a Papp László Budapest Sportarénában, a fellépésük pedig több szempont miatt emlékezetes maradt. Például azért, mert a show közben Milónak felgyulladt a haja, miután egy pirotechnikai elem fölé hajolt. Bár ez első olvasatra nagyon durván hangzik, szerencsére az énekes nem sérült meg, a "találkozást" csak a haja, a szemöldöke és a szempillája bánta. De nem csak emiatt volt felejthetetlen a buli. Marics Peti is gondoskodott arról, hogy egy jó darabig beszéljenek még a koncertről...

Marics Peti megcsókolta az egyik táncoslányt a koncertjén (Fotó: Markovics Gábor)

Marics Peti és Stana Alexandra együtt?

Az este folyamán több sztárvendég is tiszteletét tette az Arénában, többek között Radics Gigi is, akivel legújabb dalukat adta elő Marics, de felbukkant Stana Alexandra is, akivel egy külön produkcióval varázsolták el a közönséget. A Dancing with the Stars egykori táncpárja egy szenvedélyes latin tánccal állt a színpadra, és talán mondanunk sem kell, hogy izzott köztük a levegő. A produkciójuk végén Marics gyengéden megsimította Stana arcát, de az is eléggé beszédes, ahogy hosszú másodperceken keresztül néztek egymás szemébe.

A rajongók szerint ez egy szerelmi vallomással is felért, azonban a történteket "beárnyékolja", hogy a koncerten Marics Peti egy másik lánnyal csókolózott.

Úristen, ki ez a lány?

Az egyik dal közben Marics Peti egy magabiztos mozdulattal elkapta az egyik táncoslányt a színpadon, s nemes egyszerűséggel megcsókolta. A hölgy ezt annyira természetesnek vette, hogy a jelenet után, mintha mi sem történt volna, táncolt tovább. Bár sokak szerint ez egyértelműen a show része volt, vannak olyanok is, akik nehezményezik a dolgot Stana Alexandra miatt. Talán Peti ezzel akart pontot tenni a találgatások végére?

− Teljesen jól tette, részben azért, mert része volt a produkciónak, de ha mégsem, akkor pedig mikor tegye meg, ha nem most? Marics mellesleg olyan lányokat akaszthat le a környezetéből, amilyeneket szeretne − írta egy kommentelő.

− A reakcióból látszik, hogy tervezett volt − fogalmazott egy másik hozzászóló.

Ha tervezett volt, ha nem, szerintem Alexandrának ez tuti nem esett jól...

− tette hozzá egy csalódott rajongó, ám hogy mi a teljes igazság, azt csak Peti tudhatja.