Mi jöhet még: tényleg átok ül Marics Petiéken?

Fantasztikus, teltházas koncertet adott a ValMar a Papp László Sportarénában, de most sem úszták meg baleset nélkül. Valkusz Milán az egyik tűzgéphez túl közel volt: leégett a fél szemöldöke, megperzselődött a szempillája, fél arca... Az idei első bulijukon 14 ezer néző tombolt velük, de a nagy lendületben Valkusz Milán feje tüzet fogott, s bár az énekes könnyedén veszi a balesetet, a rajongók szerint balszerencse ül a tehetséges srácokon.

Átok ül a ValMar fiúkon? Fotó: Facebook

Mint arról a Bors is írt, a nagyon várt, első nagy Budapest Parkos koncertjükön az első szám felénél Marics Peti akkorát esett, hogy eltört a bokája. Két hét kényszerpihenő után tudták csak folytatni a nyári fesztiválszezont. Majd ahogy folytatták a turnét, az egyik koncerten egy emelvényről esett úgy le Valkusz Milán, hogy vérzett a lába. Persze a két tehetséges énekest ezek a fránya balesetek nem riasztották el a fellépésektől és mindenhol sikítozó tömegek várták őket.

A Fezen fesztiválra már elég meggyötörve érkeztek a srácok, ahol a bulit végül egyedül kellett befejeznie Marics Petinek, mert Valkusz Miló rosszul lett, kiderült: napszúrást kapott.

A ValMar duó tagjai persze mindezek ellenére sikeresen zárták a tavalyi évet, ahol Marics még a tánctudását is megcsillogtatta, és a Dancing with the Stars döntőjéig menetelt.

Féltik a rajongók Marics Petiéket

Az idei év első ValMar koncertjén, 14 ezer rajongó előtt a Papp László Sportarénában újabb baleset történt: Valkusz túl közel ment a pirotechnikai látványelemhez, a tűzcsóvához és leégett a fél szemöldöke, megperzselődött a szempillája, fél arca…

Köszönjük szépen, Milán nagyon jól van, nincsen semmi problémája

– mondta másnap lapunknak a ValMar menedzsere.

A történtekről készült videók bár ijesztőek, nem történt sérülés. Óriási bulit csapott a VALMAR, a közönség és a fiúk is nagyon jól érezték magukat!

A rajongók elárasztották Valkusz Milán Insta oldalát aggódó üzenetekkel, sokan úgy gondolják a sok baleset miatt, hogy a balszerencse üldözi a két énekest:

„Egyik kitöri a lábat, másik felgyújtja magát, nem nektek való ez a szakma fiúk”

„Milókám, lángoló karriered van! Jobbulódást bro, bitang menet volt!”

„Nem lehet sérülés nélkül végig nyomni egy bulit? Legyenek inkább online bulik…”

„0 színpadi rutin, pont mint a Marics féle esés”

„Azért én amikor megláttam azt hittem sírógörcsöt kapok 1. sorból, hogy mindig veletek van valami...”