Túl van a beavatkozáson Köllő Babett: fotón mutatta meg a változást

És már be is fejeződött a fogszabályzásom. Fél év alatt! Nulla fájdalommal. Láthatatlan fogszabályzóval. A legjobb döntés volt, hogy felnőttként belevágtam, és mindehhez a legjobb orvost is megtaláltam. Szóval, aki azt gondolja, hogy felnőttként nem lehet fogszabályozni, az téved! Vágj bele!