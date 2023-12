"Nem sírok, de lehet, hogy fogok" - elbúcsúzott az ország kedvenc műsorvezetője

Drága Majki! Nem ma kezdtük! És most holnap nem fogjuk folytatni, de azért örök barátsággal azt kívánom, legyünk még közös műsorban ebben az életben! És ez így is lesz, nem ma, nem holnap, de majd egyszer! Atyaég, mennyi emlék! Nem sírok, de még az is lehet, hogy fogok! Annyi minden kavarog a lelkemben, érdekes évvége lett ez! Akkor most jöjjön a karácsony aztán meg új év, új kalandok! Szeretlek, haver, hiányozni fogsz nekem a műsorokból!