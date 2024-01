Szakmát vált? Televíziós műsorban vállalt szerepet a Tankcsapda sztárja

Január 22-én indul a TV2 legújabb műsora, a Kincsvadászok. A műtárgykereskedő show-ban régi családi ereklyék, értékesnek vagy épp értéktelennek gondolt régiségek keresik új gazdájukat Till Attila műsorvezetésével és a műkereskedő szakma legjobbjaival. A szakértők mellett elsőre kakukktojásnak tűnhet Fejes Tamás, a Tankcsapda rocksztár dobosa. A népszerű zenész a Borsnak elmondta: már gyermekkorában is imádott seftelni.

Fejes Tamás, a Tankcsapda sztárja ránézésre kakukktojásnak tűnhet a TV2 új műsorában. (Fotó: TV2)

A Tankcsapda sztárját Tilla győzte meg

Fejes Tamás most először vállalt szereplést kereskedelmi televíziós műsorban. Pedig az elmúlt években több felkérés is érkezett, de sem ő, sem a debreceni rockbanda másik két tagja nem akart szerepelni.

— Most is, ha nem Tilla hív, akkor megfontolás nélkül letettem volna — mesélte a Borsnak Fejes Tamás.

— Tillával jóban vagyunk, többször dolgoztunk már együtt, képben van velem, a munkásságommal, nem csak kollegális, hanem baráti is a kapcsolatunk. A műsor maga arról szól, amiben én a legjobban érzem magam a zenélésen kívül, a kereskedelem, ami mindig is közel állt hozzám.

Már fiatal koromban is foglalkoztam vele, ebből építettem föl magam, már a Tankcsapda előtt is, a nulláról indultam. Mire az együttesbe bekerültem, már létrehoztam egy kereskedelmi hálózatot, volt két házam, két autóm.

A zenész azt is elmondta: nem tudja kitől örökölte a kereskedő vénát, de biztosan nem a szüleitől.

— Édesanyám tanár volt abban az iskolában, ahová jártam.

Emlékszem egyszer egy már szinte használhatatlan, agyonkopott hokiütőt többszörös áron eladtam, mint vettem.

— Édesanyám megtudta és visszavásárolta a delikvenstől!

Barátságok születtek

Fejes tavaly ünnepelte hatalmas bulival az 50. születésnapját, a felkérés éppen akkor jött.

Azt szokták mondani, a férfiaknál ilyenkor jön a kapuzárási pánik, ilyenkor vesznek egy piros kabriót. Hát nekem már volt kabrióm, szóval a legjobbkor talált meg Tilla, kellett egy új kihívás!

— Ilyet még nem csináltam, feltehetőleg nem is fogok, bár ha lesz új évad, azt szívesen vinném tovább. Szerencsére a család, a párom is, mindenki támogatott benne, és be kell valljam, az egész stáb, nagyon profi volt. Olyan emberekkel forgattam egy hónapig, akik értéket képviselnek, akik a szakmájuknak a tetején állnak. S bár erre így 50 évesen nem gondoltam, mert nem kerestem, de új barátságok is születtek!