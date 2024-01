Szétpattantak a gombok a modell hatalmas mellétől – Fotók

Nem először írunk már Ivana Knöllről, aki a horvát csapat színeiben pompázó mini ruhadarabjairól vált világszinten ismerté. Ugyanis a lány, egy-egy mérkőzésen többet is megmutatott magából, hogy ezzel is kifejezze kedvenc csapata iránti rajongását.

Fotó: AFP

Azóta pedig már közszereplővé nőtte ki magát, sőt egy Instagram-oldalt is elkezdett felépíteni, ahol egymásra licitáló szexi fotókat oszt meg magáról. A visszafogottságáról egyáltalán nem ismert Ivana most elegánsabbra vette a formát. Cuki rózsaszín miniszoknyát és hozzá illő blézert választott. Csakhogy a keblei túl nagyok voltak a blézerhez, aminek a felső gombjait egyenesen lehetetlennek bizonyult összekapcsolni. Egy biztos a szurkolólány rajongói nem voltak csalódottak, akadt olyan is a hozzászólók között, aki házassági ajánlatával bombázta a fiatal nőt.

„Hozzám jössz feleségül? Teljességgel gyönyörű vagy”

„Nekem minden tetszik fentről lefelé és minden ami közte van. Minden olyan jól nézel ki”

„Csodálatos vagy mint mindig”

„Az a nézés”

- szóltak az elismerő hozzászólások.