Singh Viki: „Egy háztömbnyi önutálat volt bennem"

Singh Viki évekkel ezelőtt már beszélt arról, hogy nem elégedett a megjelenésével, de az első interjúkat olvasva valószínűleg senki sem gondolta volna, hogy valójában milyen komoly is a baj. Az énekesnő bár mindig mosolyogva beszélt a problémájáról, valójában olyan szintű depresszió, testkép és táplálkozási zavar kínozta, hogy végül be kellett látnia, ideje orvoshoz fordulni. A pszichés zavar egyébként - nem meglepő módon - a magánéletére is hatással volt, rendre zátonyra futottak a kapcsolatai, öröm helyett csak bánatot hoztak. A változás elkerülhetetlen volt.

Singh Viki életében elkerülhetetlen volt a változás Fotó: Ripost

Singh Viki nem hitte el, hogy szerethető

Az énekesnő nemrégiben a Palikék Világa by Manna című műsor vendége volt, ahol többek között arról beszélt, hogy milyen nehézségekkel kellett megküzdenie az első színpadra lépései kapcsán.

A Rising Star című műsorban ismert meg az ország. Abban a műsorban én még nagyon kishitű voltam... Az élő adások előtt annyira izgultam és izgulok ma is, mintha vizsgadrukkom lenne...

- mondta, majd kifejtette azt is, hogy a testével való elégedetlenség milyen súlyosan befolyásolja a mindennapjait.

– Kint állsz a színpadon, és vastaps van.. és akkor jössz rá, hogy szeretnek. Hogy nem kell többet bizonyítanom mert megérkeztem, itt vagyok és elfogadást kapok. Ez nagyon sok gátat feloldott.

Singh Viki egyre jobban érzi magát a bőrében Fotó: Móricz István

Hasplasztika

Az énekesnő lelki és tesi fejlődése 2024 elején szintet lépett. Rendezte a viszonyát az édesapjával és az édesanyjával is, elengedte a haragot, és sok év után végre rászánta magát, hogy megcsináltassa azt a hasplasztikát, amit mindenképpen szeretett volna.

Bőrfelesleg volt a hasamon. Négy vagy öt helyen voltam konzultáción plasztikai sebészeknél, és mindenhol elmondták, hogy a zsírleszívás ezen nem segít, ezt ki kell metszeni. Sokat gondolkodtam de végül eldöntöttem, hogy ezt sem akarom tovább cipelni magammal, ezért most végre megcsináltattam. Egy háztömbnyi önutálat volt bennem miatta.

Hogy Singh Viki még miről mesélt, azt a teljes adásban meg lehet hallgatni: