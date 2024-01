Németh Kristóf elárulta: ez a házasságuk titka

A színész és családja közös szenvedélye az utazás, amikor tehetik, kikapcsolódnak, ebben pedig a legkisebb fiú, az öt hónapos Olivér is remek partner. Németh Kristóf kisfia nem csak átalussza az éjszakát, de a közös kalandokban is szívesen vesz részt.

Németh Kristóf középső fiával és feleségével (Fotó: hot! magazin)

– Utoljára kamaszkoromban voltam Zakopanéban, akkor egy versmondó versenyen nyertük az utat, így elragadó élmény volt visszatérni Lengyelországba! Rengeteg kamaszkori emlék jött elő. Az első négy napot a feleségem nővérével és a családjával közösen töltöttük, így összesen öt gyerkőccel vágtunk neki a pihenésnek. A nap minden órájában együtt vagyunk, de ezekkel az utazásokkal csak erősödik a kapcsolatunk – kezdte Kristóf a hot! magazinnak.

„Fontosnak tartjuk, hogy a feleségemmel megmaradjon a mi kettősünk”

Minden percüket együtt töltik a gyerekekkel, így azt gondolhatnánk, hogy a szülők ritkán lehetnek kettesben. Ám ők határozottan nagy figyelmet szentelnek egymásnak.

– A feleségemmel, Zitával ügyelünk arra, hogy mindkettőnknek egyformán legyenek közös élményeink a gyerekekkel, legyen az apa-fia vagy anya-fia program. A hétköznapokban fontosnak tartjuk, hogy a feleségemmel megmaradjon a mi kettősünk.

Boldog, nagy családban élünk, csodálatos páros vagyunk, mert ugyanazok az érzelmi és egyéb igényeink

– árulta el a Fórum Színház igazgatója.

Szeretik meglepni egymást akár kisebb, akár nagyobb ajándékkal, hiszen ez is hozzájárul a szerelmükhöz.

– Van, hogy egyikünk kap a másiktól egy levélkét, hogy másnap várja a Zitát a kozmetikus vagy engem a masszőr. A feleségem egy hősnő. Édesanyaként és társként is remekül helytáll, emellett pedig az éjszakák oroszlánrészét is ő intézi – áradozott a boldog férj.

Olivér is kiveszi a részét a kalandokból (Fotó: hot! magazin)

Németh Kristóf házasságát kisfia is segíti

Kristóf azt is elárulta, hogy melyek azok a lopott pillanatok, amikor igazán minőségi időt tölthet a feleségével, akivel decemberben volt a házassági évfordulójuk.

– Amikor este elcsendesedik a ház, akkor jön el kettőnk ideje: félrevonulunk a szülői lakrészbe, ahol van egy szauna; megiszunk egy pezsgőt, nézünk egy filmet, és szerelmesen töltjük az időt. Szerencsére ebben Olivér is támogat minket, hiszen javarészt hagy minket romantikázni – jegyezte meg nevetve. – Ezekre szükségünk van, mert itt tudunk igazán férj és feleség lenni, nem pedig anyácska és apácska. Kifejezetten szeretjük a közös programokat, például a páros masszázst, a teniszt, konditerembe is közösen járunk, illetve az utazás is ide sorolható, hiszen szeretünk új kultúrákat megismerni és világot látni, de az igazi közös szenvedélyünk a golfozás. Lőrinc fiam élsportoló, válogatott golfozó, amire rettentő büszkék vagyunk – dicsekedett az édesapa.

Premierre készül Kristóf rendezésében mutatják be február 27-én Spiró György Szappanopera című darabját a Fórum Színházban.