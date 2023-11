Bonyolult a szerelmi életed? Az semmi Tóth Andi és Marics Peti kapcsolatának alakulásához képest

Szombaton eldől, ki nyeri a Dancing with the Stars kupáját idén, ám a közönség zöme nem erre a legkíváncsibb. Váratlan fordulat színezi ugyanis ezúttal a műsort: az egykori álompár, a zajosan szakító két fiatal tehetség, Tóth Andi és Marics Peti hosszú idő után a Dancing parkettjén találkozik újra.

Marics Peti a döntőig táncolta magát Stana Alexandrával. A nagy napon azonban egy másik nővel is szemben találja majd magát (Fotó: VT

Tóth Andi a parketten

A döntőben ugyanis nemcsak az idei, negyedik évad kiesői mutatják meg magukat, de a korábbi évadok győztesei is, így parkettre lép Csobot Adél, Gelencsér Tímea és Tóth Andi is.

Tóth Andi és Marics Peti 2022 tavaszán, a Sztárban Sztár című műsor nyolcadik évadában melegedett össze. A döntőben közös produkciót adtak elő, ahol nem lehetett nem észre venni, hogy izzik köztük a levegő. A találgatás rögtön elindult, ők pedig néhány héttel később egy csókolózós képpel ismerték el: egy párt alkotnak.

A következő hónapokban a közös képeikről sugárzott a boldog szerelem, s sokáig úgy tűnt, hogy rácáfolnak a kapcsolatukat bukásra ítélő rosszakarókra. Idén év elején nagy lépésre szánták magukat, nem is egyre. Örökbe fogadtak egy közös kutyát: egy cuki rottweilert, Bailey-t. S hogy az eb kedvére mozoghasson: beköltöztek egy otthonos kertes házba.

Közös kedvenc és összeköltözés… Ez mind olyan lépés, ami megtépázhat egy kapcsolatot, ám a fiatalok ezt az akadályt is jól vették. Még egy közös munkára is rábólintottak. A Sztárban Sztár kilencedik évadában együtt vállalták a zsűrizést.

Váratlanul szakítottak

A tündérmese ekkor ért véget derült égből villámcsapásként. Alig egy évvel a kapcsolatuk kezdete után már a botrányos szakításuktól volt hangos a sajtó.

Hogy a kommentelők hadjárata, a gyors tempó, a közös munka vagy valami más vert-e közéjük éket, azt talán csak ők ketten tudhatják. Mindenesetre a Sztárban Sztár 9. évadának szemfüles nézőinek feltűnt, hogy mintha elhidegültek volna egymástól. Már nem voltak titkos érintések, vagy lopott csókok a felvétel szüneteiben, s nem is együtt érkeztek, távoztak a forgatásokról.

Andi és Peti a műsor forgatásai alatt teljesen elhidegült egymástól (Fotó: Szabolcs László)

Sokáig csak találgatni lehetett, mi történt köztük, aminek a végére Andi tett pontot egy dühös hangvételű instagramos élőzésben.

Igen, szakítottunk

– kezdte Andi. – Annyit kértem Marics Petitől, hogy az utolsó három adást kérem kulturáltan és békességben végigcsinálni. Nem rólunk van szó, hanem a műsorról. Ez nem történt meg, sőt meg is nehezítette nekem ezt az utolsó adást, de mindegy is. Igyekeztem nem kimutatni, megtörtént, levette mindenki, semmi baj. Ezáltal szeretném megköszönni ennek a drága Marics Peti közeli barátnak, aki nyilatkozott erről undormány módon. Nyilván ha az én barátaimat kérdezik, egész másról szólna ez a cikk, de ezzel nincs is baj. Annyit szeretnék azért elmondani, hogy aki szakított, az én voltam.

Az utolsó adások igen sok kellemetlenséget okoztak hát Andinak, aki a színfalak mögött többször el is pityeredett.

Azóta is szinglik

Ennek már több mint fél éve, és amennyire a nyilvánosság tudja, ezután meg is szakítottak minden kapcsolatot egymással. Tóth Andi látszólag teljes életet él az eredetileg közösen bérelt otthonban imádott kutyusával, akit lelkiismeretes nevel, tréningel. Bár Peti után az énekesi pályával is szakított, nyáron bejelentette, új fába vágja a fejszéjét: saját ruhamárkát indított.

Peti sem unatkozott, bár új kapcsolatot a szakítás óta nem ismert el, a közvélemény Kovács Gyopár énekes-színésznővel hozta hírbe. Egy új projekt mindenesetre biztosan belépett az életébe, ez pedig a tánc. A Dancing with the Stars negyedik évadában rögtön elnyerte a zsűri és a közönség szívét is. Olyannyira, hogy szombaton már a döntőben táncol profi táncos párjával, Stana Alexandrával.

S ha emiatt nem izgulna eléggé Peti, egy kellemetlen meglepetéssel szolgált neki a műsor. A döntőbe ugyanis visszatérnek a korábbi évadok győztes hölgyei: Gelencsér Timi, Csobot Adél – valamint Tóth Andi is!

Tóth Andi és Andrei Mangra megnyerte a második évadot. Vajon Peti is a dobogó felső fokára jut? (Fotó: Móricz István)

A botrányos módon szakító Peti és Andi tehát most újra egy színpadon találja magát, a nagy találkozásra pedig nagyon kíváncsi a nagyérdemű.

A dolog pikantériája, hogy annak idején a Sztárban sztár 7. évadában Andi második helyen végzett, azóta exe, Szabó Ádám mögött. Majd a 8. évadban Peti lett az ezüstérmes, Vavra Bence után. A Dancinget viszont Andi 2021-ben megnyerte. Vajon Peti ott is követi a csúcsra?