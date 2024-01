Sokatmondó fotó: Kulcsár Edina valóban várandós?

Napok óta suttogják a virtuális térben, hogy Kulcsár Edina ismét babát vár, férjétől, a rapper G.w.M-től. Az egész lavinát egy Redditre kikerülő fotó indította el, ami egy edzőteremben készült az egykori szépségkirálynőről, és bizony látszik, hogy van egy kis pocakja.

Kulcsár Edina terhességéről pletykálnak / Fotó: Szabolcs László

Ez a tény a sasszemű nethuszárok figyelmét sem kerülte el, ám a kép okozott némi zűrzavart a gépezetben, mondhatni két táborra szakította az országot. Voltak olyanok, akik szerint biztos, hogy Kulcsár Edina újra babát vár, míg mások azon az állásponton voltak, hogy mindössze arról van szó, hogy a sztáranyuka Amara születése óta még nem nyerte vissza a korábbi formáját.

– Két gyerek és ebéd után simán úgy nézek ki én is, mintha jönne a harmadik. Nemrég született Amara, simán maradhatott még pocakja. Azért öt éven belül három gyerek a legjobb genetikával rendelkező nőn is nyomot hagy – védte meg Edinát egy anyuka.

Kulcsár Edina és a bébidinnye

Bármi is az igazság, Kulcsár Edina még nem tett hivatalos bejelentést, így az sem kizárt, hogy valóban érkezik Amara kistestvére. Erre utalhat az a kissé nehezen értelmezhető fotó is, amit Edina egy boltban készített, és fontosnak tartotta, hogy a közösségi oldalakra is feltöltse.

A képen egy bébi görögdinnye látható, ami nagyon megtetszett Edinának. Olyannyira, hogy valamiért ellenállhatatlan vágyat érzett arra, hogy lefényképezze a lédús gyümölcsöt. Nem is kellett több az élénk fantáziájú netezőknek, sokak szerint teljesen biztos, hogy Edina ezzel akarta világgá kürtölni: jön az újabb baba!

Kulcsár Edina beszédes képet tett közzé / Fotó: Instagram

Persze az is bőven benne van a pakliban, hogy Kulcsár Edina hallotta a róla szóló pletykákat, és úgy van vele, hogy egy kicsit megtréfálja a kíváncsi netezőket. Hátha valakinek egy bébi dinnyéről pont egy pocaklakó jut eszébe.