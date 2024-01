Körtvélyessy Zsolt súlyos betegsége óta fél év telt el: „Soha nem leszek a régi”

Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, Körtvélyessy Zsolt tavaly július 27-én végzett szívműtétje után két nappal újra kórházba került. A Jászai Mari-díjas, érdemes és kiváló színművészen egy úgynevezett ablációs beavatkozást végeztek: a combján keresztül vezettek be egy katétert a szíve felé, ezzel szüntetve meg a kialakult szűkületet. Az operáció jól sikerült, de a művész bakteriális fertőzése komoly komplikációt okozott, ezért orvosi segítséget kért. Két napig a sürgősségi osztályon tartották, ezt követően került át a kardiológiára, ahol több mint három hetet töltött.

Orbán Viktor egy üveg vörösborral és egy személyes hangvételű levélben köszöntötte 80. születésnapján Körtvélyessy Zsoltot (Fotó: Móricz István)

„Sokkal fáradékonyabb lettem”

Betegségét – ahogy ő fogalmazott – lórúgásnyi mennyiségű antibiotikummal próbálták megszüntetni, ami a vártnál jóval tovább tartott, ugyanis valamivel több mint három hét után, de már gyógyultan hagyhatta csak el az intézményt. A több hetes kényszerpihenő után térhetett vissza a színpadra, és bőven van feladata is, ám a a fertőzés nem múlt el következmények nélkül.

– Jól indult az évem, főleg a tavalyi betegség után.

Talán kezdek rendben jönni, de azt is el kell fogadnom, hogy már soha nem leszek a régi.

– Sokkal fáradékonyabb lettem, délutánonként mindig igénylek egy kis pihenést. A próbák is fárasztóak, sok, minden nap 10-től 16 óráig dolgozunk. Ilyenkor megebédelek, és ledőlök, hogy másnap újult erővel tudjam folytatni – mondta érdeklődésünkre a színművész, majd azt is elárulta, szerencsére az állapota annyit javult, hogy nem kell folyamatosan visszarohangálnia a kórházba. – Nincs szükség kontrollra, de a biztonság kedvéért fél évente megmutatom magam az orvosnak – mondta.

A színművész jelenleg Kecskeméten tartózkodik, új darabot próbál (Fotó: Bús Csaba)

„Jó lenne, ha még 10-15 évet »lehúzhatnék« velük”

Zsolt nehéz időszakon van túl, lánya és párja mindvégig a segítségére volt és mindent megtettek, hogy szerettük mielőbb felépüljön. Az év vége kicsit lecsendesülten telt, januártól azonban beindult a munka.

– A párommal nagyon jól vagyunk, Kingáról és az unokámról nem is beszélve. Egy igazi kis csodagombóc.

Bízom benne, hogy most már minden rendben lesz. Jó lenne, ha még 10-15 évet „lehúzhatnék” velük.

– A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban Csehov népszerű darabját, a Három nővért próbálom jelenleg. Szente Vajk rendezi, nagyon jó kis szerepet játszom benne. Ebben az időszakban van, hogy egy hétig is lent vagyok vidéken, csak szünnapokon utazom haza. Közel van a premier, február közepén mutatjuk be a nézőknek. Közben megy Csokonaitól Az özvegy Karnyóné és a két szeleburdiak, illetve Az ég tartja a földet című musicalben is van egy kis szerepem. Sok dolgom van most, hála Istennek, és még lesz idén premierem. Örülök, hogy ennyi a feladatom. Ha nem lenne dolgom, valószínűleg nem élném meg jól. Azt szoktam mondani: „Had ne haljak meg, amíg élek!” Nemes Nagy Ágnestől származik ez a gondolat, nagyon találó – osztotta meg velünk a 82 éves színész.