Kardffy Aisha: El kellett halasztani az esküvőjét!

Két keresztneve is van: Claudia és Aisha. Kardffy Aisha esetében a szülei a Claudiát használják, míg a nagyközönség Aishaként ismeri. A hot! magazinnak adott interjúban mesél a színésznő az élete fordulópontjairól.

Kardffy Aisha édesapja perzsa származásának köszönheti egzotikus vonásait - Fotó: hot! magazin

hot!: Két keresztneved közül melyiket használod?

Kardffy Aisha: A szüleim Claudiának hívnak vagy kismajomnak. Az Aishát édesapám perzsa családjának hagyományai szerint választották. Nálunk minden gyereknek van nemzetközi és perzsa neve is, ez hagyomány.

hot!: Hogyan ismerkedtek meg a szü­leid?

K.A.: Anyukám kárpátaljai, apukám Afganisztánból érkezett. Egymásba szerettek, és amikor elvégezték az egyetemet, összeházasodtak.

Apu színész, rendező akart lenni, de a felvételin azt mondták neki, hogy előbb meg kellene tanulnia jól magyarul. Nemzetközi kapcsolatok szakon végzett, tolmácsként dolgozott Afganisztánban a Magyar Honvédségben.

Anyukám rendezvényszervező lett.

hot!: A perzsa hagyományok szellemében nevelkedtél?

K.A.: A szüleim – talán mert nagyon fiatalon lettek azok – lazán fogták fel a nevelést, de a tanulás terén nagyon szigorúak voltak. Így járhattam egy nívós iskolába, a budapesti Ma­dách Imre Gimnáziumba.

hot!: Beszélsz fársziul?

K.A.: Többet értek, mint amennyit beszélek fársziul. A szüleimnek eleinte nem volt közös nyelvük, anyukám oroszul tanult. Aztán a szerelemnek köszönhetően mindketten megtanulták egymás nyelvét. Ma is nagyon boldogok.

A szülei lazán fogták fel a nevelést - Fotó: archív

Kardffy Aisha legjobb barátnője az édesanyja

hot!: Apás kislány voltál vagy inkább anyás?

K.A.: Amikor apukám Afganisztánban dolgozott, nagyon ritkán jött haza. Édesanyám egyben a legjobb barátnőm lett, mindent meg tudok beszélni vele. Sajnos nem született testvérem, hárman vagyunk egymásnak.

hot!: Kilencévesen határoztad el, hogy színésznő leszel, Júliát fogod játszani-énekelni. Mit szóltak ehhez a szüleid?

K.A.: Ők vittek el az Operettszínházba, ahol Szinetár Dórával és Dolhai Attilával láttam az ikonikus musicalt. A szüleimben nem volt ellenállás: azt akarták, hogy kövessem az álmaimat. Hat évig tanultam énekelni magánúton, be akartam iratkozni a Bartók Béla konzervatóriumba, a Zeneakadémián folytattam volna a klasszikus zenei tanulmányaimat – de győzött a musical.

hot!: A Színművészeti nem szerepelt a terveid között?

K.A.: Háromszor jelentkeztem, soha nem vettek fel. Nincs hiányérzetem: sokan vannak a pályán, akik szintén nem végezték el az egyetemet. Az Operettszínház mu­si­cal­stú­dió­já­ba jártam korkedvezménnyel, 2016-ban pedig már a Marica grófnőben játszottam. Alig voltam húszesztendős, amikor több ezer ember előtt alakíthattam álmaim szerepét a Rómeó és Júliában a Papp László Sportarénában. Szomorú vagyok, hogy kőszínházban most nem megy a darab, de a bemutató évfordulóján, január 23-án a RaM Art Színházban egy koncert keretében emlékezünk meg az elmúlt húsz évről a Pesti Broadway Alapítvány szervezésében.

hot!: Operettel indultál a pályán, de mostanában inkább musicalekben vagy látható. Tulajdonképpen melyik az elsődleges nálad?

K.A.: Mindkettőt szeretem. 2016-ban, még stúdiósként, az esélytelenek nyugalmával indultunk el a nemzetközi Lehár-énekversenyen, szubrett-buffó kategóriában egy osztálytársammal – és megnyertük! Kettőt pislogtam, és jöttek a főszerepek.

Megkaptam a Csárdáskirálynő Stáziját, Kínában szerepeltünk vele, és olyan művészekkel állhattam egy színpadon, mint Lehoczky Zsuzsa, akit nagyon tisztelek. Van bennem egy kis küldetéstudat is: megmutatni, hogy az operett nem elavult, poros műfaj. Fiatal közönséget kell nevelni, hogy ők is értékeljék, továbbvigyék az operettet.

„Nagyon jól érzem magam a Madáchban”

hot!: Nem csupán az Operettszínházban játszol: nagy sikerrel megy a Madáchban a Six, ahol te énekeled Anna of Cleves szerepét. Hívtak vagy castingra jelentkeztél?

K.A.: Korábban is játszottam másutt, például Veszprémben a Titanicban, a Levi’s Storyban vagy a Mozartban. Büszke vagyok rá, hogy többfordulós válogatás után megkaptam a szerepet Szirtes tanár úrtól. Nagyon jól érzem magam a Madách Színházban – remélem, lesz még folytatás.

hot!: Még most is nagyon fiatal vagy, mindössze 24 éves. Befutott színésznőként milyennek látod a jövődet?

K.A.: A pandémia alatt fordult meg a fejemben, hogy valami mást is csinálhatnék. Beiratkoztam a Metropolitan Egyetemre, kereskedelem-marketing szakra; ha elvégeztem a hét félévet, mester fokozaton szeretném folytatni a tanulást.

hot!: Az Operettszínházban nem csupán otthonra leltél, hanem a szerelem is megtalált. Hogy találtatok egymásra Kerényi Miklós Mátéval?

K.A.: Hosszú ideig csak barátok voltunk, nagyon sokat beszélgettünk, és a barátság alakult át szerelemmé. Most is van, hogy valamelyikünk megfőzi a vacsorát, aztán még órákig ülünk, és mindent megbeszélünk.

Kerényi Miklós Máté és Aisha esküvője tavaly nyáron lett volna - Fotó: hot! magazin

hot!: Egy ideje már tervezitek az esküvőt. Mikor kerül rá sor?

K.A.: Tavaly nyáron lett volna, de a Six próbái mellett egy­sze­rűen nem jutott rá idő.

A helyszín megvan, tudjuk, hogy milyennek szeretnénk a szertartást – jövő nyáron meg szeretnénk tartani az esküvőt.

hot!: Máténak van egy kisfia is, Ádám. Vele milyen a kapcsolatod?

K.A.: Szuper és cinkos! Hatéves, és nekem nagyon sok olyasmit is elmond, amit az édesapjának sem.

hot!: A Six mellett újdonságként jött az életedbe a szinkron – nem is akármilyen!

K.A.: A Disney a Stúdió megalapításának századik évfordulójára készítette a Kívánság című animációs filmet. Egy új Disney-hercegnő hangjának lenni fantasztikus érzés, ráadásul a Disney választott ki engem erre a szerepre. Soha azelőtt nem szinkronizáltam. Ha lesz egyszer egy kislányunk, elmondhatja majd, hogy neki van otthon egy saját Disney-hercegnője.