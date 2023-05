Kerényi Miklós Máté: Újra és újra beleszeretek Aishába

Kerényi Miklós Máté az a típusú színész, aki kölyökképű és soha nem öregszik meg. A hot! magazinnak adott interjújában erről is beszél a színművész, aki a szerelmével, Kardffy Aishával a Párharc című műsorban mutatja meg az életét.

Kerényi Miklós Máté és Aisha szerelme megbonthatatlan (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

hot!: Mit gondol arról, hogy ilyen jó genetikával rendelkezik?

Kerényi Miklós Máté: Hála Istennek, hogy így van. Szerencsés vagyok. Jó géneket örököltem, s igyekszem fiatalon tartani magam. Azt vallom, hogy annyi éves vagy, amennyinek érzed magad. A szerepek is, amiket játszom, többnyire fiatalabbak, mint a korom.

hot!: Az egész család művészi, színházi pályán mozog. Az édesapja, Kerényi Miklós Gábor Kossuth-díjas rendező. Szelíden terelgették a színház felé a bátyjával együtt?

K.M.M.: Nem kellett bennünket terelgetni.

Nagyon szerettük a színházművészetet, a táncművészetet. A bátyám tízévesen a Balettintézetbe járt. Az otthoni közeg miatt nyilván ránk ragadt az érdeklődés. Már a nagyszüleink, Kerényiné Kéri Margit és Kerényi Miklós György is énekpedagógusok voltak. Az éneklés művészete és pedagógiája című könyvük alapmű, ott van minden ezzel foglalkozó tanár könyvtárában.

Nagyon büszke vagyok rájuk. Drámatagozatos gimnáziumban érettségiztem, úgyhogy folytatódott a színház iránti érdeklődésem.

Kerényi Miklós Máté a színházat szerelemből csinálja

hot!: Innen jelentkezett a Színművészetire?

K.M.M.: Tudtam, hogy színházzal, az alkotással akarok foglalkozni. Ebben nem volt semmi görcsölés: szerelemből csinálom a színművészetet, nem muszájból.

hot!: Szerencséje volt, hogy éppen indult operett-musical szak.

K.M.M.: Mindenképpen, és fel is vettek Kerényi tanár úr osztályába. Időközben átkeresztelték zenés színész szakra a képzést, de mi még operett-musical szakon végeztünk.

hot!: Milyen volt Kerényi Imre osztályába járni?

K.M.M.: Nagyon szerettük. Nagy formátumú rendező, tanár volt. Szerencsésnek érzem magunkat.

hot!: Olyan osztályba került, ahonnan a fél Operettszínház és a Madách Színház későbbi tagjai kerültek ki: Dolhai Attila, Peller Anna, Ömböli Pál, Nagy Sándor, Posta Victor, Szemenyei János…

K.M.M.: Kerényi tanár úr érdeme – ha szabad így fogalmaznom –, hogy a mai magyar színjátszás krémjét tanította, amiről akkor még valószínűleg csak ő tudta, hogy így lesz.

hot!: Az Operettszínházhoz szerződött, és azóta sem váltott. Ide vágyott?

K.M.M.: Tulajdonképpen igen. Bár nem voltak nagy vágyaim. Szerettem, szeretem a hivatásomat. Ahogy az idő megy, most már a színészeten túl a színházcsinálás, a rendezés foglalkoztat.

hot!: Nem volt különös érzés, hogy az édesapja igazgatja a színházat, rendezi a darabokat, amelyekben a fia is játszik?

K.M.M.: Nekünk ez volt a normális.

A bátyámmal egészen korán statisztáltunk. Volt, hogy egyszerre játszottuk ugyanazt a szerepet az Anna Kareninában – én az Operettben, ő az Operaházban –, írt is rólunk a Kurír A Két­szer­jo­zsa címmel. Később, ahogy egyre többet dolgoztunk mindannyian, egyre nehezebb volt együtt ünnepelni egy születésnapot vagy karácsonyt, mert valaki mindig játszott, rendezett, Dávid például A diótörőt táncolta karácsonykor. A hivatásunknak élünk.

A kedvence a Queen

hot!: Kamaszként megérintette a rockzene?

K.M.M.: Mindenevő vagyok, a kedvencem a Queen és néhány keményebb rock­együt­tes. Rongyosra hallgattuk apa és anya bakelitlemezeit. Például az István, a királyt is. Egy álom teljesült, amikor beugorhattam István szerepébe, mert egyébként Laborcot játszom a darabban.

hot!: Operettet, musicalt játszik, amióta betette a lábát a Nagymező utcai teátrumba. Mi vonzza ezekben a szerepekben?

K.M.M.: Az igazi sorsokat keresem. Jól énekelni nem elég. Élő, igazi figurát kell játszani, értelemmel, érzelemmel teli személyt. Ez az, ami igazán érdekel.

hot!: Bár az Operettszínház tagja, vendégszerepel a Levi Strauss életéről szóló klezmer­musicalben is. Mióta készültek erre a bemutatóra?

K.M.M.: Tízéves múltja van a darabnak. Kállai István és Kállai Gábor ötlete alapján Jávori Ferenc és Müller Péter Sziámi írták a musicalt. Megkezdődtek az egyeztetések, és tavaly mutattuk be a Lévi Story!-t Siófokon, majd Veszprémben, most pedig Budapesten.

hot!: A párjával, a csinos, szép hangú Kardffy Aishá­val játsszák a főszerepeket. Hogy érzik magukat együtt a színpadon?

K.M.M.: Nagyon jól működünk együtt. Apró pillantásokból tudjuk, hogy mit fog csinálni a másik, s ez megadja a lehetőséget, hogy egymásra reagálva őszintén játszhassunk, ne csak megszokás alapján, amibe hamar beleszokik az ember, ha nem figyel. Rajongok érte. Elementáris színésznő, énekesnő. Minden előadáson újra és újra beleszeretek!

hot!: A kisfia, Ádám hogy jön ki Aishával?

K.M.M.: Imádják egymást.

Különleges kapcsolat az övék. Egyszerre szülői s egy nagyon mély baráti viszony. Rengeteget nevetnek, beszélgetnek. Általában Aishának előbb mesél el egy-egy dolgot, ami történik vele, mint nekem. Amikor őket együtt látom, mindig túlcsordul a szívem.

hot!: Hány estét játszik egy hónapban?

K.M.M.: Nem sokat, de ez most egy ilyen időszak. Remélem, változik majd. Most fejeztük be egyébként a Párharc című műsor forgatását, ami a TV2-n megy, s nagyon élveztük. Jelenleg a Monte Cristo grófja bemutatójára készülünk, amiben az ifjú Edmond Dantest alakítom. Negyvenévesen játszom a húszévest, és majd ha hatvan leszek, akkor jöhet a „felnőtt” Dantes. Addig is élvezem a fiatalságomat.