Hasonló sorsuk hozta össze Kökény Danit és Szirtes Dávidot

Együtt töltötték a szentesét a Sztárban sztár leszek! sztárjai. Kökény Dani a 2022-es show győztese és Szirtes Dávid barátsága még a műsor alatt kezdődött, de azután sem szakadt meg. A két fiatal tehetség életében nagyon sok a közös pont, de talán a legfontosabb, hogy egyikük gyermekkora sem volt könnyű, mindkettőjüknek édesanyjuk nélkül kellett felnőniük. A műsort követően rövid ideig úgy hozta az élet, hogy a teendőik más irányba sodorták őket, de Dani, miután Dávid menedzsmentjéhez került, a fiúk újra egymás támaszaivá váltak.

Kökény Dani és Szirtes Dávid gyerekkora nem volt könnyű / Fotó: Miskolczi Milán

– Nem titkoltan, amolyan tesós barátság ez köztünk. Hasonló az érdeklődésünk, hasonlóak a problémáink és bizony ez nagyon össze tudja kovácsolni a kapcsolatot. Fontos, hogy Máté Gyárfás személyében, aki a menedzserünk ,egyben szinte egy „pótapukánk” is lett, aki nem csak zeneileg, de magánéletünkben is mindig a segítségünkre van. Én személy szerint nagyban köszönhetem neki, hogy a műsor óta megtaláltam a stabilitásom. Bár Dani és Gyárfás is már a műsort megelőzően ismerték egymást, mégsem együtt kezdtek el dolgozni a döntő után, de mára már ez is megváltozott – jegyzi meg Szirtes Dávid.

Valóban egy magammal és a helyzetemmel való ismerkedés volt az elmúlt egy évem.

– Sok mindent tanultam, sok mindent kaptam és sajnos pofonokat is, de azt érzem, ez kellett is – teszi hozzá Kökény Dani.

Kökény Dani nyerte a Sztárban sztár leszek! harmadik évadát / Fotó: Miskolczi Milán

Együtt töltötték a szentestét Kökény Daniék

Dávid ezt a karácsonyt egyedül töltötte volna, így Dani ötlete nyomán a családi programot követően együtt élték meg a szentestét, mely keretein belül éjjel egy spontán kis házi koncertet is tartottak a közösségi médiás követőiknek. A karácsonyi meglepetés bejelentkezésen több mint 2000-en tartottak a fiatal tehetségekkel, akik a közeljövőben komoly meglepetésre készülnek.

– Dávid ötlete és kezdeményezése alapján a napokban jelenik meg egy nagylemez, melyet a televíziós showműsorban velünk szereplő fiúkkal közösen készítettünk el. Csupa új, vagy 2023-ban a műsort követően napvilágot látott dal került az albumra, melynek fizikai CD megvásárlásával a Tűzoltó utcai Gyermekklinika Őrzők Alapítványát kívánjuk támogatni – jegyzi meg Dani, aki azt is elárulta, hogy a lemez címadó dalát Dáviddal közösen éneklik majd "Ott leszek végig" címmel.

Dávidot is a Sztárban sztár leszek! által ismerte meg az ország / Fotó: Miskolczi Milán

Az album itt már elérhető: a https://mgrecords.hu/magyar-eloadok/ott-leszek-vegig-cd linken.