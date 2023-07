"Hozzászoktam, hogy pénzből sosincs túl sok" – Kiderült, mi történt a műsor után a TV2 nehéz sorsú énekesével

Szirtes Dávid remekül szerepelt a két komoly tehetségkutató műsorban. Tegnap kijött az új dala, de már a premierje előtt igent mondott a megkeresésünkre.

Fotó: Megyeri Zsuzsanna

Bors: A Sztárban sztár leszek!-ben a hetedik adás után estél ki. Hogyan érintett téged, hogy a nézők felháborodtak a történteken?

Szirtes Dávid: Nem éltem meg kudarcként, mert egy ilyen műsorban hatodik helyezettnek lenni is már-már olyan, mintha egy más típusú műsorból nyertesként távoztam volna. Nagyon sokat kaptam ettől az az időszaktól. Az biztos, hogy ha nem kerülök be a Sztárban sztár leszek!-be, nem tudott volna elindulni az a zenei utam, amelyről gyermekkoromtól kezdve mindig is álmodtam.

Bors: A Dal 2023-ban sem jutottál el a verseny végéig, ugyanakkor ilyen fiatalon bejutottál a 40 legjobb közé. Ezt mekkora sikernek könyvelted el?

Sz.D.: Az első bemutatkozó dalommal neveztem A Dal 2023 versenyébe és bevallom, nem bíztam benne pont ezért, hogy bejuthatok. Nagyon nagy meglepetés volt számomra, amikor a menedzserem felhívott, hogy bizony én is ott leszek a műsorban. Pontosan emiatt a nagy lehetőség miatt elképesztően sokat készültünk a produkcióra. Szerettem volna úgy megmutatni a dalom, hogy az méltó legyen hozzám és bár az első fordulóból kiestem, bízom benne, hogy ez sikerült is. A zsűri azzal, hogy lepontozta a produkciómat úgy döntött, hogy nem mehetek tovább, amit természetesen elfogadtam. Örülök viszont, hogy a műsort követően a vidéki és országos rádiók mellém álltak és a dalom mellé, és ez a legfontosabb, mert ezáltal juthat el a közönséghez.

Bors: Történhetne olyan esemény veled, ami miatt feladnád a zenélést?

Sz.D.: Abban biztos vagyok, hogy nem tud kialakulni olyan körülmény az életemben, ami a zenét a háttérbe tudná szorítani.

Bármilyen negatív dolog is történt az életemben, a zenébe kapaszkodtam, mindig is az segített átvészelni a gondokat.

Bors: Az első nyilvános felvétel öt éve jelent meg rólad, ami a szolnoki „Megavers” tehetségkutató versenyen készült. De ott még versmondóként indultál el...

Sz.D.: A zene és a vers szinte egyszerre jött az életembe, de a zene lett az, ami nagyobb hangsúlyt kapott később. A most megjelent új dalom - amelyet Dankó Tündével duettben készítettünk - egy Petőfi Sándor vers: az „Álmaimban gyakran” felhasználásával készült. Különleges lehetőségnek érzem, hogy egy ilyen dal születhetett a mai trending zajban. A jövőben szeretnék többet foglalkozni a versekkel.

Bors: -Vannak olyan személyek az életedben akikre számíthatsz, mert melletted állnak, egészen a kezdetektől?

Sz.D.: Nem sok ilyen ember van, de van és nekik vagyok a leghálásabb. A mostani menedzserem is akkor keresett fel először, amikor még a Sztárban sztár leszek! gondolata sem született meg bennem és örülök, hogy úgy alakult, hogy tudok rá támaszkodni.

Bors: Mikor, milyen ötlet alapján kezdtél el utcazenélni?

Sz.D.: Talán kettő-három éve jött az ötlet először, hogy jó lenne utcazenélni. Akkor kezdtem el, amikor Budapestre költöztem. Azért csináltam, hogy az iskola mellett a napi megélhetésemben kisegítsen. Ez pedig nagy szerelemmé alakult át.

Bors: Sok megkeresésed, koncertfellépésed van?

Sz.D.: Sajnos a fellépési lehetőségek nem az igaziak, de bízom benne, hogy jobban beindul majd ez is. Soha nem a pénz volt ebben a fontos, mert hozzászoktam, hogy abból sosincs túl sok. Viszont szeretném minél több emberhez eljuttatni a dalaimat. Azon vagyok, hogy minél több minőségi, saját dalom születhessen.

Bors: Szerinted miben változott meg leginkább az életed a Sztárban sztár leszek! óta?

Sz.D.: Talán a legfontosabb, amit hozott a műsor, hogy elkezdhettem komolyabban foglalkozni a zenével, hogy önálló előadóként legyen lehetőségem megmutatni magam.

Bors: „Az Igazi történeted” három hónapja jelent meg, a „Végső gondolat” pedig tegnap. Hogyhogy ilyen sok idő telt el a két dal közt?

Sz.D.: Induló előadóként 3-4 havonta megjelentetni egy dalt egy egészen normális idő. Sok mindennek kell történnie velem ahhoz, hogy ezt dalban is elmondjam és az eljuthasson a közönséghez is. Célom, hogy ne csak a videomegosztó oldalaknak gyártsak tartalmat. Ahhoz, hogy például egy rádiós turnét lebonyolítsunk idő kell és lehetőséget kell adni a rádiónak is, hogy legyen idejük játszani a dalt. A Dankó Tündével közös dalunk, a „Végső gondolat” után már hamar jön majd az új szólódalom. Vasárnap már forgatjuk is hozzá a klipet. Tündinek is érkezik hamarosan az új szólódala. Ebben az évben még szeretnék pár dallal jelentkezni.

Fotó: Megyeri Zsuzsanna. Werkfotó a klipforgatásról

Bors: Mit jelent neked a „Végső gondolat” című dal?

Sz.D.: Tudom, hogy egy nehezebb utat választottam azzal, hogy nem valami divatos trending műfajban tevékenykedem, de ez tudatos. Szeretnék klasszikusabb értékeket képviselő dalokat készíteni. Amikor Tünde megkeresett a „Végső gondolat” ötletével, akkor nagyon megörültem. Ritka, amikor egy előadónak Petőfi Sándor lehet a szövegírója. Bízom benne, hogy ő is méltónak talált volna minket, mint előadókat és abban sem látna kivetnivalót, ahogyan hozzányúltunk a szöveghez. Ezzel is szeretnénk tisztelegni a születésének 200. évfordulója előtt.

Bors: Mi a legnagyobb álmod, célod, hogyan látod a jövődet a zenei piacon?

Sz.D.: Szeretnék hosszú távon is a zenéléssel foglalkozni és sok-sok színpadon állni a közönségem előtt. Ezért pedig folyamatosan dolgozok, hogy el tudjam érni ezt a célomat a jövőben.