„Elköltözött a közös lakásból” – azt pletykálják, újabb magyar sztárpár szakított

Megyeri Csilla és vőlegénye, Molnár Zsolt kapcsolata igazán példaértékű, hiszen több, mint tíz éve vannak együtt. Akár azt is mondhatnánk, hogy ők megtalálták a hosszú távú összetartozás szent grálját, már csak azért is, mert a hullámvölgyek ellenére még mindig kitartanak egymás mellett. Jöhet bármilyen nehéz akadály az életükbe, együtt küzdik le, és az sem tántorítja el őket a közös tervüktől, hogy sokan megbélyegzik őket, amiért tíz év után sem álltak oltárhoz és közös gyermeket sem vállaltak még. Talán utóbbi lehet az oka annak is, hogy napvilágot látott róluk egy pletyka, miszerint szakítottak.

Megyeri Csilla és vőlegénye szakítottak? (Fotó: Sulyok László)

Itt a vége?

A Redditen tette fel a kérdést az egyik felhasználó, hogy igaz-e a pletyka, miszerint szakított a sztárpár. Elméletét azzal támasztotta alá, hogy Csilla egy másik lakásból posztolt, ráadásul a közös fotóknak is nyoma veszett az utóbbi időben. A mai modern kapcsolatokban ez akár egy intő jel is lehet, de a rajongók ebben az esetben ezt mégsem vennék alapul.

Igaz, hogy szakítottak Zsoltival? Új kecó, zéró kép

− írta a kíváncsi felhasználó, amire aztán csak úgy záporoztak a válaszok.

− A tegnapi mozis sztorikban még rajta volt Csillán a jegygyűrű. Kérdezz-felelekben írta, hogy volt nehezebb időszakuk, illetve, hogy Zsolti nem szeret szerepelni. Csak ők tudják, mi az igazság − fogalmazott diplomatikusan valaki.

− Furcsa a helyzet, de szerintem együtt vannak. Zsoltinál ott vannak a képek még, és egyébként Csillánál is vannak régebbiek. Mondjuk az új fotóján tényleg olyan Csilla, mintha elköltözött volna a közös lakásból − írta egy másik hozzászóló.

Ezek után kíváncsiak voltunk, hogy mi lehet az igazság, úgyhogy megkérdeztük Csillát...

„Ami nincs az instán, az nem létezik?”

Nagyon úgy fest, hogy nem minden igaz, amit a Redditen írogatnak a felhasználók, ugyanis Megyeri Csilla elsőkézből cáfolta meg, hogy szakítottak volna Zsoltival. A csinos műsorvezető köszöni szépen, jól vannak a vőlegényével, ráadásul az életük nemrég egy újabb mérföldkőhöz érkezett.

Úgy tűnik, hogy ami nincs az instán, az nem létezik...

− kezdte a Borsnak nevetve Csilla.

− Az igaz, hogy az utóbbi időben kevesebbet posztoltam, de nem csak Zsoltiról, hanem magamról is. Lelkileg egy nehéz időszakon vagyok túl, vissza kellett találnom önmagamhoz, ráadásul mindketten nagyon elfoglaltak is voltunk. De ettől függetlenül köszönjük szépen, jól vagyunk, éljük az életünket, dolgozunk. Nemrég költözködtünk, ami szintén minden időnket felemésztette. Ja, és igen, együtt költöztünk! Úgyhogy üzenem, hogy nem szabad mindent elhinni, ami a Redditen van, én is voltam már terhes és másik pasival is voltam az ottani felhasználók szerint... − fogalmazott a csinos híresség, aki még azt is hozzátette, hogy minden rosszakaróját csókoltatja, és nem kíván foglalkozni a negatív kritikákkal sem.