„Én nagyon sajnállak téged, valami nem stimmel veled!” - Születésnapján is kapta az ívet Tóth Gabi

A minap ünnepelte születésnapját Tóth Gabi: a 36 éves énekesnő számára nem volt éppen nehézségektől mentes a 2023-as év. Mindamellett, hogy a házassága Krausz Gáborral véget ért, folyamatos támadások is érték őt, részben valószínűleg amiatt, ahogy a sztárséf a szakítást bejelentő posztjában "kellemetlen fricskákat" emlegetett, utalva ezzel arra, Gabi már tovább is lépett egy másik férfival. Hamarosan valóban bejelentették, hogy az énekesnő a Fricska Táncegyüttes egyik tagjával, Papp Máté Bencével alkot egy párt. Azóta Krausz Gáborral hivatalosan is elváltak, a séf pedig időközben maga is újra rátalált a boldogságra Mikes Anna oldalán.

Tóth Gabi / Fotó: Flajsz Péter

Jelenleg úgy fest, az énekesnő révbe ért, és pozitívan tekint a jövőbe. Ennek ellenére sokan továbbra is hevesen bírálják őt: még a születésnapi Instagram-posztja alá is érkeztek vitriolos üzenetek.

Én nagyon sajnállak téged, valami nem stimmel veled. Csakis jóindulatból írok neked. Szörnyű, ahogy ezeken a fotókon kinézel. Én nem tartozok a rajongói táborokba, de mint egy anya, féltelek. A combodon már nem látni izmot, csak bőrt és csontot. Valami nincs rendben

- jelentette ki az egyik kommentelő, és azt tanácsolta Gabinak, a kislánya érdekében mielőbb forduljon orvoshoz. Más eközben azt javasolta az énekesnőnek, a szerelmével inkább egymással foglalkozzanak, miután a közelmúltban Gabi is nyilvános hozzászólást fűzött volt férje és Mikes Anna kapcsolatához.

Gabika! Gábor nem foglalkozik veletek. Miért nem követitek a példáját?

- vonta kérdőre hozzászólásában a követő.