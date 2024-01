Kendőzetlenül őszinte üzenetet kapott Tóth Gabi szerelme, Papp Máté Bence

Tóth Gabi az elmúlt időszakban rengeteget szerepelt az újságok hasábjain tönkrement házassága és új kapcsolata miatt. A válás óta mindkét félre rátalált a boldogság, hiszen Krausz Gábor is felvállalta kapcsolatát Mikes Annával, Tóth Gabi pedig táncosa oldalán találta meg a boldogságot.

Fotó: TV2

Gabi párja, Papp Máté Bence támogatja szerelmét bármiben, amit az énekesnő is tud és érez is. Most Gabi 36. születésnapja alkalmából megosztott egy posztot a közösségi oldalán, amelyben leírta, hogy hálás a köszöntésekért, Insta-sztorijában pedig szerelmének mondott köszönetet.

Köszönöm, hogy jobb emberré válhatok általad, hogy kitartasz mellettem és szeretsz bennünket!

- üzente kedvesének Gabi.