Megszólalt Tóth Gabi Krausz Gábor és Mikes Anna szerelméről: "Számomra nem volt titok, hogy összejöttek"

A tavalyi év legnagyobbat szóló bulvár híre Tóth Gabi és Krausz Gábor válása volt, s úgy fest, az idei év egyik legnagyobb durranását is ők biztosították. Krausz Gábor felvállalta szerelmét Mikes Annával, ám a hír egyáltalán nem lepte meg Tóth Gabit.

Beszédes idézettel vallották be

Már a Dancing with the Stars első adásai után sokan összeboronálták a sztárséfet és profi tánctanárát, Mikes Annát. Ők sokáig fenntartották annak a látszatát, hogy csak barátok, bár a győzelmük után adott interjúban nem titkolták: továbbra is tartani fogják a kapcsolatot, hiszen szoros kapcsolat alakult ki köztük. A mögöttes indokot ekkor még csak maroknyi ember tudta: élükön Gábor exfeleségével, Tóth Gabival.

Csütörtök este lehullott a lepel a régóta őrzött titokról: Krausz Gábor és Mikes Anna egy beszédes idézettel vállalta fel: egy párt alkotnak! A patinás étteremben készült szelfihez ugyanis ezt írták: „Két idegen, aki hirtelen…”

A szépség és a szörnyeteg című mese betétdalának a folytatása: „egymásra talált”.

Krausz Gábor és Mikes Anna beszédes idézettel tette nyilvánossá a kapcsolatát. A fejlemény Tóth Gabit nem lepte meg, hiszen régóta tudott a dologról! Fotó: Instagram-sztori

„Találkoztunk már négyesben is"

Míg a rajongók gratulációkkal lepték el őket, Tóth Gabinak is volt hozzászólni valója a fejleményekhez!

Számomra nem volt titok, hogy összejöttek. Nyilván régebb óta tudom, de ez az ő magánéletük, az ő döntésük volt, mikor vállalják fel. Én nagyon örülök a boldogságuknak! Mindannyian nagyon jó kapcsolatot ápolunk.

− Találkoztunk már négyesben is, az én párommal, Mátéval és Annával, és ötösben is, amikor a kislányunk, Hannaróza is ott volt. Szerencsére, mind nagyon jól kijövünk egymással. Sok boldogságot kívánok nekik, de természetesen, ezt már személyesen is elmondtam” – fogalmazott egy lapnak Gabi, aki szintén boldog párkapcsolatban él – szintén egy táncossal.