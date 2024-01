Ilyen állapotban van Varga Viktor háza a Duna áradása után - fotók

A Duna jelentősen megduzzadt, így nagyon rosszul jártak azok, akik az árterületre építkeztek. Egy-egy Duna melletti ingatlan különösen drága Budapesten, és az igazán szörnyű az, hogy hiába építjük itt meg a drága ingatlant, ha áradás idején az egészet elmossa a víz. Sokan jártak most így, köztük több híresség is. Ahogyan korábban már megírtuk, Varga Viktor folyóparti jurtáját is elmosta a víz. Nemcsak a jurtáját, de a házát – ami már a közel végleges állapotában díszelgett – is elöntötte teljesen az árvíz.

„Immáron a házam és jurtám újra a Dunáé. Az ember mindent csak bérel, még a testét is ” – írta közösségi-oldalán az énekes.

Varga Viktor megmutatta a károkat (Fotó: Varga Viktor)

Új hírek a jurtáról

Most új híreink vannak a jurtáról. A víz visszább húzódott, ezért Varga Viktor újra meg tudta közelíteni szeretett otthonát. Itt pedig egyetlen nap alatt csodát tett. Ami még 24 órával korábban sár és mocsár volt, az most ismét takaros otthon - szúrta ki a Ripost.