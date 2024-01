Hoppá: Bódi Sylvi megmutatta magát szőkén, nem találunk szavakat

Az ismert modell, Bódi Sylvi nemrég szörfbalesetet szenvedett, de szerencsére megúszta komolyabb sérülések nélkül. Persze nem csupán ennek örülhetnek a rajongói, hanem annak is, hogy szerepel a Sztárok a reptéren című műsorban, ráadásul olyan emberek társaságában, mint például Zimány Linda vagy Sydney van den Bosch.

Bódi Sylvi / Fotó: TV2

Nemrég Bódi Sylvi és Zimány Linda dönthették el, hogy ki távozzon a Sztárok a reptéren-ből, igazán izgalmas pillanatokat élhettek át a TV2 nézői. Úgy tűnik, hogy a forgatáson sikerült szépen összebarátkozniuk, ugyanis most azzal mókáztak, hogy a sötét hajáról is ismert Sylvi vajon hogyan is nézne ki szőkén.

Zimány Linda csinálta a fotót, amin digitálisan megszőkítette Bódi Sylvit, a végeredmény pedig egészen döbbenetes.

A rajongók nem győzték dicsérni Bódi Sylvit, hogy milyen jól néz ki szőkén, mintha egy teljesen másik ember lenne. Persze bőven akadtak olyanok is, akik azt javasolták neki, hogy maradjon a régi frizurájánál, hiszen nagyon jól áll neki a sötét haj, és már mindenki úgy szokta meg őt – egyelőre még kérdéses, hogy a kép vajon inspirálja-e a modellt, hogy valamikor szőkére váltson a jövőben.

