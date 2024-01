Megvan az első kieső! Megható pillanatok a Sztárok a reptéren műsorban

Zimány Lindának és Bódi Sylvinek egy nagy döntést kellett meghoznia. A Sztárok a reptéren műsor keretein belül nekik kellett kiszavazniuk a másik csapat egyik tagját. Sydney van den Bosch és Pásztor Anna már kora reggel szembesültek a ténnyel, hogy valaki kiesőként távozik a műsorból még a délelőtt folyamán. Megitták hát az első kávéjukat, és várták az ítéletet.

Kiesett az első játékos a Sztárok a reptéren című műsorból (Fotó:TV2)

Sokat agyaltak a dolgon

Linda és Sylvi nagy gondban voltak. Megkedvelték az ellenfeleiket és amúgy se akartak senkinek rosszat.

Ti fogjátok eldönteni, hogy ki lesz az a sztár, aki holnap nem veszi fel a szolgálatot.

— mondta Csuti egy nappal a döntéshozás előtt. Persze Linda és Sylvi azonnal elkezdtek agyalni a lehetőségeken, a miérteken és a végeredményen.

Még nem megyünk haza, még alszunk egyet együtt. Én aludnék még párszor Annával.

— vallotta be Sydney a nagy napra ébredve.

Meghozta a nagy döntést Linda és Sylvi (Fotó: TV2)

Az indoklás

Végül nem várhattak tovább, se a nézők, se a szereplők. Kiderült, hogy Pásztor Anna távozott a műsorból.

– Csak nehéz döntés tud lenni elbúcsúzni valakitől és ezt nekünk eldönteni. Egyrészt, hogy nagyon kedveljük a lányokat és meg is kedveltük őket még jobban. Másrészt ügyesen dolgoztak ők is — áradozott Linda. Valamint Sylvi hozzátette, hogy egyébként érzelmi alapú döntést hoztak, amit hamar ki is fejtettek.

– Anna nagyon sokat beszélt a gyermekeiről. Én úgy érzem, hogy most már nagyon hiányoznak neki, ezért azt gondolom, jobb lenne, ha ő menne haza. Biztos örülne, hogy a gyerekeivel tölthet időt így a koncertturnék és a forgatások között” — fejtette ki véleményét Linda. Pásztor Anna végül szomorúan, de tele élményekkel mondott búcsút játékostársainak:

Azért annyi mindent kipróbáltam volna még.

A műsor viszont folytatódik, ráadásul új sztár érkezett Anna helyére, Sydney mellé. A nézők Somhegyi Krisztiánt köszönthették.