Bódi Sylvi durva szörfbalesetet szenvedett – Fotó

Bódi Sylviről köztudott, hogy az extrém sportok, többek közt a szörf szerelmese. A gyönyörű modell hullámlovas szenvedélye miatt évek óta kétlaki életet él, a téli hideg hónapokat általában valamelyik szörfparadicsomban tölti. De mint minden sport, ez is tartogat veszélyeket, ami miatt élt már át halálközeli élményt is.

Bódi Sylvi a szörfbalesetei ellenére is imádja ezt a sportot Fotó: Bors

Bódi Sylvi összetörte magát

Érdekes, de az egykori playmate terápiaként kezdett el szörfözni. Félt ugyanis a fulladástól, ami miatt még a fejét sem szerette beledugni a vízbe, a merülés pedig szóba sem jöhetett nála. Ám Sylvi úgy volt vele, a legjobb, ha szembenéz a félelmével és legyőzi azt. Ez sikerült is neki, de közben szenvedélyesen beleszeretett a hullámlovaglásba. Még az sem tántorítja el, hogy bizony több, durva balesete, élménye is volt már.

– Átéltem halálközeli élményeket. Volt, hogy a hullám nagyon odavágott a korallzátonyhoz, megsérültem, nem kaptam levegőt, és ki kellett menteni – mesélte korábban a hot! magazinnak.

Amitől féltem, azzal szembesültem is, de valahogy mindent túléltem. Mindemellett időközben ez az egész egy olyan csodálatos szerelemmé változott, amire előtte sose gondoltam volna. Ezért érdemes legyőzni a korlátainkat. Sokszor egy olyan dolog, amitől rettegsz vagy tartasz, az vezet egy ilyen óriási szenvedélyhez!

A modell a fejébe vette, hogy szeretné minél több embernek megmutatni ezt a gyönyörű sportágat, így már második szörftáborára készül. Emiatt már meg is érkezett a Mentawai-szigetekre, ahol azonnal be is úszott a deszkájával a tengerbe. De az első szörfözése sajnos rosszul sült el, csúnyán lezúzta a kezét, a véres fotót ITT! tudod megnézni!

„A szörftáboromban van még pár hely, ha valakinek megjött a kedve”

– írta Sylvi a képhez viccesen.