Bódi Sylvi keményen odaszól Zimány Lindának

A ma esti Sztárok a reptéren adásban tovább fokozódnak az izgalmak. Egyebek között bőröndpakolás is vár a csinos lányokra, akik úgy tűnik időnként jobban figyelnek a körmeikre, mint magára a feladatra. Ez akár még konfliktushoz is vezethet?

A körmeik miatt aggódnak a sztárok (Fotó: TV2)

Bódi Sylvi erősen odaszól

A komoly fizikai munka során Zimány Linda lesz az első, aki aggódik a körmei épsége miatt. Bár nevetve, de rögtön meg is jegyezi:

A körmeimet nézegetem, hogy letört-e.

A nehéz bőröndök pakolása közben ezen a mondaton Bódi Sylvi úgy tűnik nagyon meglepődik. Szeretné, ha Linda inkább saját dolgára koncentrálna és nem a szépségére.

Ne legyél ennyire szőke nő!

— szól oda Lindának, aki erre viszont semmit nem tud mondani. Inkább folytatja a feladatot kockáztatva ezzel a még ép körmeit. A helyzet persze ezután csak fokozódik, mikor a nap végére végül nem Linda, hanem Sylvi körme törik le. A szócsatát követően azért szerencsére nem alakul ki durva cicaharc a csajok között.

Zimány Linda a feladat helyett a szépségére figyel (Fotó: TV2)

Sydney Van Den Bosch sikítozik

Egy másik kihívás során Sydney is elveszíti hosszú körme egy részét a kisujjáról, és természetesen a tőle megszokott módon hangosan fel is jajgat! A történtek során még Csuti is csatlakozik a gyászolókhoz, legalábbis összegzi velük az elhagyott körmök számát.

Csapatonként egy-egy.

— mondja szomorúan Bódi Sylvi. A lányok feltehetőleg tehát már este foglalnak új időpontot körmöseiknél, kivéve Lindát, aki szerencsésen megúszta a fizikai munka ilyen következményeit.