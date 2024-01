Benedek Miklós halála sokkolta Bodrogi Gyulát: Érthetetlen, lehetetlen, váratlan

Méltósággal viselt betegség után, életének 78. évében kedden reggel elhunyt Benedek Miklós, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, színházi rendező, érdemes és kiváló művész. Benedek a Nemzeti Színházban évtizedeken keresztül dolgozott együtt Bodrogi Gyulával, aki a Borstól értesült a színművész haláláról. Párja, Angéla vette fel a telefont, aki csakúgy nem akarta elhinni a történteket, mint Bodrogi, aki hosszasan kereste a szavakat a szomorú hír hallatán.

Bodrogi Gyula hosszasan kereste a szavakat a szomorú hír hallatán (Fotó: Szabolcs László)

– Hogy mi? – kérdezett vissza Bodrogi.

Nem tudok szóhoz jutni. Keresem a szavakat, hirtelen nem jut eszembe semmi.

– Nem tudtam arról, hogy beteg volt, és nem tudom mi történhetett. Ez most rendkívül váratlanul ért. Páratlan színész és ember volt. El sem hiszem. Abba bele gondolni, hogy tegnap még volt és ma már nincs, félelmetes. Vannak dolgok, ami által talán könnyebben el tudjuk fogadni, ha valaki elmegy, ha valaki beteg, de akkor is fájdalmas tud lenni, de így... Nem illik hozzá ez a hír. Érthetetlen, lehetetlen, váratlan, ezek jutnak most csak az eszembe – nyilatkozta a színművész.

A Halhatatlanok Társulatának örökös tagja élete végéig színpadon állt (Fotó: Havran Zoltán)

Még csak öt hónapja választották a Nemzet Színészévé

Benedek Miklóst Balázsovits Lajos július 19-én bekövetkezett halála után, tavaly szeptemberben választották a Nemzet Színészévé.

„A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, rendező, egyetemi docens, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának tagja. 1969-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán Szinetár Miklós osztályában, majd a Nemzeti Színházhoz szerződött. 1983-tól húsz évig volt a Katona József Színház, később hat évig ismét a Nemzeti Színház tagja. 1992-től tizenöt évig oktatott a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. A kilencvenes években a Magyar Színészkamara ügyvivője volt. A nagy sikerű Budapest Orfeum című zenés darab szellemi atyja. Számos előadást rendezett, köztük Heltai Jenő, Molnár Ferenc és Shakespeare darabokat. 2011 óta játszik az Orlai Produkció előadásaiban” – írta a színház.

A tizenkettőből tizenegy személyre csökkent a nemzeti színjátszás élő művészeinek a száma. Így Benedek Miklós halála után hamarosan újabb döntés vár, kit illeti a neves elismerés.