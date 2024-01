A tenyeréből eteti: méregdrága autóval lepte meg szerelmét Curtis - fotó

Az bizonyos, hogy Curtis nagyon hálás lehet az életéért. A zenész karrierje ugyanis a csúcson van és úgy néz ki, nincs megállás: nagyobbnál nagyobb sikereket ér el, és van egy csodálatos kisfia, akinek az édesanyjával remek viszonyt ápol, sőt a szerelmi élete is csodálatos. Dominikán pihente ki nemrég a fáradalmait Curtis, s mikor hazaért, születésnapi bulit tartott szerelmének, Judie-nak. Most pedig az is kiderült, hogy egy álomautót kapott tőle ajándékba:

A kocsi persze nagyon szép, de reméljük, hogy hamarosan egy gyűrűvel is meglepi kedvesét.