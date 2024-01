38 évesen elköltözött édesanyjától Tarján Zsófi

Izgalmakkal teli évkezdésen van túl Tarján Zsófi. Zenekara, a Honeybeast új számmal rukkolt elő, szép számmal terveznek koncerteket. Közben ráadásul költözködésben is van a 37 éves énekesnő.

Tarján Zsófi gőzerővel dolgozik a zenekarával, és még költözködik is... (Fotó: Szabolcs László)

Tarján Zsófi álomotthona

Az énekesnő csaknem húsz évvel ezelőtt saját lábára állt. Annak idején, 19 évesen költözött külön, ám ennyi idő után nemrég visszaköltözött édesanyjához, Hernádi Judithoz. Tarján Zsófiban rengeteg emléket idézett meg az a szoba, ahol gyerekként és tinédzserként élt. Imádja híres édesanyját, de azt elismeri, csöppet sem volt egyszerű az együttélés. Az M2 Petőfi TV műsorában elárulta:

Egyelőre káosz van, dobozokkal teli káosz. Ma bevágta az egyik ablakot a szél, és kitört, ez történt

– árulta el, kínjában már nevetve Zsófi. – Így néz ki most Tarján Zsófi álomotthona… De tényleg nagyon szeretem, van hozzá egy kis kertkapcsolat, társasházi lakásról van szó, tök jó fejek a szomszédok is – fedte fel, majd hozzátette:

– A mamahotelről annyit, hogy 19 éves koromban jöttem el otthonról, csak most visszamentem a költözés miatt fél évre – fogalmazott Hernádi Judit lánya, aki híres édesanyjával való együttélésről ezt mondta:

Azért fél év alatt kicsit megviselt mindkettőnket, de szeretjük egymást, nagy a családi összhang. Kicsit olyan volt, mint egy időutazás. Vagy mikor Harry Potter beköltözik a lépcső alatti gardróbba. A 37 és fél éves életemet beletuszkolni a régi gyerekszobámba, ami hat négyzetméteres… Fura volt, IKEA-s zsákok lógtak mindenhol

– nevetett Zsófi.

A mamahotellel kapcsolatban Zsófi a Borsnak nemrég pedig azt nyilatkozta:

– A külön töltött csaknem húsz év alatt édesanyámnak is kialakult a napi rutinja, ami ütközött az enyémmel. Újra össze kellett hangolni az életünket, ami hol működött, hol nem. Viszont az egymás iránt érzett szeretet fölülírt mindent, hiszen nagyon jó anya-lánya kapcsolat a miénk, mégis nehéz feladat volt.