"Szeretném járni az utamat" - egyedül képzeli el az új évet Stana Alexandra?

Nagy a kavalkád akörül, hogy most mi a helyzet Stana Alexandrával és Meggyes Dáviddal. Sőt, idetartozik még Marics Peti is, aki talán elszerette Alexandrát Dávid mellől a Dancing with the Stars műsor alatt. Már kiderült a napokban, hogy Szandi elköltözött párjától, de nem nyilatkoztak se az okokról, se arról, hogyan tovább. Talán még ők se tudják, mit hoz az élet kettejük számára. Ez a sejtelmesség pedig a táncos Instagramon adott válaszaiban is benne van.

A követői ugyanis kíváncsiak voltak rá, milyen volt Alexandra idei éve, és mik a tervei a jövő évre nézve. Szívesen válaszolt a feltett kérdésekre, de gyanúsan hangsúlyozta, hogy szeretné a saját útját járni.

Stana Alexandra és Meggyes Dávid jövője nagyon bizonytalan. (Fotó: Bánkúti Sándor)

Mi volt 2023 legnagyobb tanítása?

Szandi állítólag sokat tanult ebből az évből, de itt nem csak saját magáról van szó. Az élet bizony feladja néha a leckét, és erre utalhatott a fiatal nő is.

Nagyon sokat tanultam idén magamról, másokról és az életről. A gondolat, amit magammal viszek, hogy a világ pont olyan, amilyennek te akarod látni.

– írta le érzéseit. Majd célzott arra is, hogy nem érdemes a negatív dolgokra koncentrálni, mert az hatással van az ember környezetére. Ebben az esetben Dávid lenne a negatív pólus, Marics pedig a pozitív? Hisz ahogy azt Szandi is megfogalmazta a Dancing fináléja után, ha most vége lenne az életének, akkor már biztosan boldogan halna meg Marics Peti miatt.

Stana Alexandra sokat tanult az idei évből. (Fotó: Instagram)

Mi lesz jövőre?

Hamarosan itt az új év, és a fogadalmak ideje. Nagy kérdés, vajon csattan-e csók Szandi és Dávid között szilveszter estéjén. Ha erre nem is adott választ a csinos táncos, arra már igen, hogy hosszabb távon mik a tervei.

Szeretném járni az utamat, aztán meglátjuk mit hoz az élet.

- fogalmazta meg. Alexandra valószínűleg magára akar koncentrálni, ami sajnos bizonytalanságra utal, ha párkapcsolatról van szó. Sőt, válasza alapján a munka is fontos szerepet fog kapni jövőre. Tehát a munkába temetkezés után, vagy épp amiatt lapunk is kíváncsian várja mit hoz Szandi és Dávid számára 2024.