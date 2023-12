Tovább dagad a botrány: úgy beleálltak Rékasi Károlyba, mint a gerely

Bár az életben kerüli a konfliktusokat, a Farm VIP-ban töltött idő alatt bőven akadt vitája. Különösen Rékasi Károly nincs kibékülve a fiatal zenésszel, aki többször is hangot ad nemtetszésének. Mindig talál okot, amiért beleköthet, ezáltal az ellenszenv egyre mélyül közöttük. Szaby próbált javítani kapcsolatukon, de a színész nem volt ebben a segítségére. A dalszerző a Borsnak árulta el, hogyan élte meg a felé irányuló ellenszenvet.

Szaby eredetileg a piros csapathoz tartozott, a párcserének köszönhetően végül a sárgáknál kötött ki Fotó: TV2

– Nem tudom Karcsinak miért szúrtam a szemét, és miért alakult ki benne ez az óriási ellenszenv az irányomba – kezdte lapunknak a tinibálvány.

Sokszor nyitottam felé, próbáltam rendezni a kapcsolatunkat, de nem jártam sikerrel. És nem az én hibámból, ő nem volt vevő rám.

– Éppen ezért találtam azt is ki, hogy legyen ő a mentorom, mondja el, hozzám képest mit csinálna másképp. Az, hogy fiatalabbként az idősebbhez fordultam segítségért, tanácsokért, azt gondolom, hogy az én javamra írható. Az pedig, hogy ő 61 évesen így viselkedett, és így titulál engem, az nem engem, hanem őt minősíti. Szeretem a békét, kerülöm a veszekedéseket, csak az volt a baj, hogy a csapatom fele azt gondolja magáról, hogy ő a legnagyobb vezér, pont emiatt különböztem össze velük. Ők elképzeltek magukról valamit, én pedig szembesítettem őket a véleményemmel, ez persze senkinek sem tetszett – fejtette ki véleményét Szaby, aki pontosan tudja magáról, hogy a közösségi médiában és a való éleben is megosztó személyiség.

– Engem a legkönnyebb úgy perifériára helyezni, hogy valaki előnyt kovácsoljon belőle. Több olyan csapattársam is van, aki így próbált taktikázni. Olyan áskálódás folyt állandóan, ami által szerephez juthattak bizonyos emberek.

Igazságtalannak éreztem a viselkedésüket, mert sosem akartam senkit szándékosan megbántani.

– Sosem éreztem, hogy rosszul fogalmaznék. Egy kiélezett szituációban voltunk, az együttélés és a stresszt beleszámítva. Volt, aki szándékosan, volt aki nem direkt, de félreértette, amit mondani akartam – fűzte hozzá.

Szaby-t csapattársai folyamatosan rossz színben tüntették fel Fotó: TV2

"Én ilyen vagyok!"

A fiatal énekes az életben kerüli a konfliktusokat, melyek meglehetősen megnehezítették a Farm VIP-ban a játékát.

Egy olyan csapatban létezni, ahol mindig azt lesik, mivel tudnak beléd kötni és miként tudnak ártani, nagyon nehéz.

– És mindezt csak azért, hogy legyen kire rakni az útilaput a farmgyűlésen. De tisztában vagyok azzal is, nem egy baráti társaságban voltam, a sárga csapatra sokkal inkább a rosszindulat volt jellemző. A privát életemben is, minden helyzetben igyekszem kedves lenni. Viszont van, akivel nem lehet. Ha úgy érzem, hogy a személyem sérelmére vagyok jó fej valakivel, akkor nem tűröm a pofátlanságot! De ez látszódik a játékban is, hogy minden esetben próbálok tenni a dolgokért. A véleményemet egy bizonyos ponton már nem tartom magamban, de én ilyen vagyok, lehet, hogy nem jópofiztam senkivel, de nem is taktikáztam, magamat adtam végig – mondta.