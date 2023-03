Szabyest Gáspár Laci új daláról: „Gratulálni nem tudok, széket pláne nem adnék”

Szabyest újra lecsapott Gáspár Lacira! A fiatal influenszer kemény kritikát fogalmazott meg a 43 éves családapa zenei munkásságáról.

Szabyest elmarasztalóan nyilatkozott Laciról, amiért nem nyújtott segítséget a nagy felfedezett Ruszó Tibinek. A fiatal tehetségkutató-győztes, Tibi a napokban tárta fel: semmi sem maradt a tizenkét millió forintos álomfődíjból: a pénz egy részét a családja megsegítésére szánta, így a saját lakhatása nem lett sokkal jobb a korábbiaknál.

Szabyest megdorgálta Lacit

A hír felkeltette Szabyest figyelmét is, s bár Tibi ByeAlex mentorálja volt, Lacit dorgálta meg:

− Irtó szomorúnak tartom Ruszó Tibi estét (is). A srác nyer egy tehetségkutató versenyt, majd egy idő után eldobják, mint a rongyot, az új évad új szereplőket hoz. Ha valóban ő volt méltó arra, hogy megnyerje a tehetségkutatót, akkor miért nem ad segítséget egyik nagy és neves A-kategóriájú mentor sem az egyébként tehetséges fiatalnak? Egy mentornak nem a mentorálás és tehetséggondozás lenne a feladata? Gáspár Laci miért nem azzal vagánykodik, hogy összefog Ruszó Tibivel és sikert arat, miért a lambo a téma mindig és a pénz? − firtatta 24 óráig elérhető Instagram Storyban Szabyest.

Korábban is kritizálta az énekeset

A fiatal influenszernek év elején több énekessel is volt összetűzése, köztük G.w.M-mel és Zámbó Krisztiánnal is. De Lacival is szócsatába keveredett már korábban:

Laci egyszer már megismerte Szabyest csípős stílusát, melyből újabb ízelítőt kapott most (Fotó: Végh István)

− Gáspár Laci nem tudom, mire híres. A 15 évvel ezelőtti sikerekre? A TikTokon olyan zenészek és előadók vannak, akik megtöltenek akár egy Budapest Parkot. Gáspár Laci már nem tudná ezt megcsinálni. Nem mondom, hogy nincsenek most is jó ötletei. Lehet, hogy vannak, csak nem valósulnak meg, szakmaiság nincs benne már − vélekedett még januárban Szabyest, aki akkor azt is szóvá tette, hogy Laci évek óta nem adott ki új számot. Igaz, néhány napja ezt a hiányt pótolta, Szabyest mégsem elégedett, legfrissebb Insagram Storyjában erre is reagált.

Nem adna széket Lacinak

Hat év után Gáspár Laci új dala és videóklipje pont olyan, mint amikor egy 8. osztályos tanuló megírja és megcsinálja magának a dalt. Ezt sikerült hat év után kiadni, gratulálni nem tudok, széket pláne nem adnék.

A fiatal influenszer egyúttal felajánlotta szakmai segítségét Ruszó Tibinek, mert úgy érzi, másképp kárba veszhetne a tehetsége.