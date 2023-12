Rippel Feri célja, hogy megállítsa az öregedést

A Farm VIP negyedik évadának várva várt erőpárbaja megtörtént, ugyanis Rippel Feri és Vajda Johnny megmérkőztek egymással, amely küzdelemben Johnny, az erőember kerekedett fölül. Ferivel a játék kezdete óta megosztó szereplő volt. Egyesek a mumusként, míg mások a leendő győztesként tekintettek az elismert artista művészre, aki most végre megosztotta velünk, hogy mit is jelentett neki a verseny és hogyan élte meg.

Rippel Feri kezdetektől fogva az egyik legmegosztóbb karaktere volt a Farm VIP-nek. (Forrás: Bors)

Távoznia kellett

Bár Feri soha nem tagadta, hogy győzni érkezett a játékba, sajnos azonban nem úgy alakult számára a megmérettetés. Viszont azt mindenképp elmondhatjuk, mindent megtett, hogy meg tudja mutatni, mi rejlik valójában benne.

— A kiesés után nagyon sok érzés kavargott bennem, de egyúttal fel is szabadultam, ugyanis én tényleg nyerni jöttem és ebben a mentalitásban játszottam ezt a játékot.

Mivel sportolói hozzáállással érkeztem a műsorba, engem nem a fődíj összege hozott lázba, hanem a győzelem érzete.

— A Farmon töltött első időszakot, azaz a csapatjáték időszakot egy felkészülésnek lehet felfogni, és amint elindult az egyéni játék, az volt az a pont, amikor mindenki felsorakozott a rajtvonalhoz és megindult a tényleges verseny mindenki fizikai, mentális és szellemi állapota között. Mindenki más fegyvernemre készült, de a cél ugyan az volt, hogy eljussunk a végsőkig — kezdte a Borsnak a világutazó artista, aki már túl van az ötvenen, de mégsem fél felvenni a versenyt a fiatalsággal.

Feri már túl van az ötvenen, de mégsem fél felvenni a versenyt a fiatalsággal. (Fotó: Bors)

Örök fiatal

Az artista magára úgy tekint mentálisan, mintha örök fiatal lenne, és igyekszik a testét is ennek megfelelően fejleszteni. Most is úgy érzi, sokat tanult a rajta felül kerekedő játékostól.

— Nagyszerű ellenfelem volt Johnny és tényleg csak gratulálni tudok, mert egy fair verseny szituációban kerekedett fölém és felnyitotta a szemem. Ugyan már elmúltam ötven és nagyszerű formában vagyok, de ez egy visszajelzés volt nekem abban, még többet kell fejlesztenem magam, hogy felül tudjak kerekedni a fiatalság kirobbanó erején.

De ettől nem félek, ugyanis elhivatottságom az öregedés megállítása

— jegyezte meg Feri, aki hatalmas célt tűzött ki magának közel egy évtizede.

Rippel Feri és Vajda Johnny megmérkőztek egymással, a küzdelemben Johnny, az erőember kerekedett felül. (Forrás: Bors)

CÉL A 100

Feri azt érzi egy nagyszerű megújulást vett az élete, amit nem pazarolhat el. Nemcsak tudatosan él, de PhD jelölt is az amszterdami egyetemen, ahol az emberi testtel és annak egészségével foglalkozik. Célja, hogy ne csak a végeredményt lássa, hanem értse is a folyamatot.

— Én artista vagyok, én a testem erejéből élek, és ha ezt elhanyagolom, akkor nem léphetek fel azokra a színpadokra, amiken még szeretnék szerepelni. Ezért is fontos számomra az egészségtudatosság.

12 évvel ezelőtt egy nagyon mélypontra kerültem fizikálisan és mentálisan is, amit a testemen éreztem. Ugyanis olyan tüneteket produkált az egészségem, ami közel sem nevezhető jónak, sőt beláthatatlan következmények lebegtek a fejem fölött.

— Ekkor jutottam arra az elhatározásra, hogy teljesen életmódot váltok és megfordítom ezt a folyamatot, ami akkor elindult. Így több, mint egy évtizeddel utána kimondhatom, hogy újra erőm teljében vagyok és az a célom, hogy a 100. életévemet is megélhessem — osztotta meg velünk a világrekorder, aki elmondása szerint nehezen élte meg a műsorban jelenlévő emberi játszmákat.

Feri igyekezett védekezni a negatív gondolatok ellen a játék során. (Forrás: Bors)

Rippel Feri bezárta a kapukat

A versenyszellemű artista bevallotta, nem mutatta meg a tényleges belső mivoltját, mert így védekezett a negatív gondolatok ellen a játék során. Ő ugyanolyan pozitivitással tekint mindenkire, mint a verseny legelején.

— Mivel egy versenynek fogtam fel, így a magánéletemet, a családi mivoltomat, a szerepet, amit betöltök apaként minden nap az életemben nem adhattam ki. Sőt egy pajzsot kellet magam köré húzzak a magabiztossággal, hogy ne vegyem szívre azokat a showműsor elemeket, amik az egymás háta mögött való beszélések, furakodások és egyéb ilyen taktikai húzások formájában jelentkeztek.

Lehet így az jött át az embereknek, hogy elbízom magam, vagy egy nárcisztikus személy vagyok, de ez nem igaz. Ez egy védekezés volt az ellen, hogy ugyanúgy tudjak tekinteni az emberekre, akikkel versenyeztem, mint amikor először a műsor elején megismertük egymást, és én úgy érzem semmilyen negatív gondolat nincs bennem senkiről.

— Nagyon örülök, hogy megismerhettem a piros csapat tagjait, ugyanis születtek új barátságok és örülök, hogy a sárga csapat ellen megmérkőzhettünk, mert rengeteget tanultam, mind tőlük, mind a farmi életből — mondta Rippel Feri, aki ezeket a tapasztalatokat mind a továbbhaladásra akarja felhasználni. Ugyanis azt érzi, még csak most kezdődik igazán az élete a következő 48 évben.