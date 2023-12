Pápai Joci úgy posztol az RTL-es állásáról, mintha ő tehetne róla, hogy lehetőséget kapott

December utolsó hetéig kellett várni, hogy robbanjon a nagy bulvár bomba: a TV2 két sztárja, Majka és Pápai Joci dobbantott a TV2-től, és meg sem álltak a konkurenciáig. A hír bár sokakat meglepett, a TV2 vezetősége fel volt készülve a változásra, ezt alátámasztja, Fischer Gábor a TV2 Csoport programigazgatójának egyik friss nyilatkozata, melyet az Indexnek adott:

Majka és Pápai Joci utoljára ült a TV2 stúdiójában. (Fotó: Markovics Gábor)

„Ezek az átigazolások minden televíziós piacon előfordulnak, különösen akkor, ha a műsorvezető nem alkalmazottja a televíziónak, hanem a megbízásai adott műsorokhoz kapcsolódnak, ahogy ez Majka esetében is történt. Távozása tulajdonképpen bármikor várható volt, mert tudtam, hogy rendszeresen tárgyal a versenytársunkkal. De mindenképpen szeretném megköszönni neki az elmúlt 13 év munkáját." - mondta a tévés szakember.

Egyedül nem megy

Hogy Majoros milyen sűrűn és miről tárgyalt az elmúlt időszakban az RTL embereivel, azt sosem fogjuk megtudni, hiszen üzleti titoknak számít. Az azonban tény, hogy az elmúlt tíz évben Péter rájött, hogy a televíziós produkciókban neki is szüksége van egy társra, cinkosra, poén-partnerre, aki mellett száz százalékig ki tud teljesedni (ilyen poén-partner volt a kezdetekben Sebestyén Balázs mellett Vadon Jani is). Így nem is meglepő, hogy Majka úgy tárgyalt az új partnerekkel, hogy feltételként szabta, hogy vele megy a fegyverhordozója, Pápai Joci is.

Joci a saját képességeinek köszöni

A két zenész szinte egy időben posztolta a közösségi falára a nagy hírt. A furcsa csak az, hogy míg Majoros azt írja, hogy mindenképpen magával akarta vinni a jóbarátot, Joci egészen más dimenzióban van. Íme a különbség a két nyilatkozat között:

Majka: Testvérem! Isten hozott téged is az RTL-nél! Mivel 20 éve “együtt hajtunk, együtt halunk”, nélküled nem mentem volna sehova!

Pápai Joci: Petike, ha azt hitted, hogy csak a Te képességeid lehetnek olyan szinten, hogy átszerződj az RTL-hez, akkor nagyon nagyot tévedtél, hiszen képzeld, az Öcskösöd is az RTL csapatát fogja erősíteni! Nem fogsz tudni lerázni, mivel együtt folytatjuk itt is az utunkat, drága testvérem! Sok kihívás, kaland, izgalom vár ránk amit a jövőben az RTL biztosít számunkra! Remélem, hogy itt is fogja majd a Jóisten a kezünket!" - önbizalomból tehát nincs hiány...