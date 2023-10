Pápai Joci akkorát bakizott, hogy még Majka is kinevette

Folytatódik a TV2-n a Sztárban Sztár leszek!, 11 versenyző izgulhat, hogy vajon ki az, aki továbbjuthat, és ki az, akinek véget ér a kaland. A műsor elején a Mesterek, Tóth Gabi, Köllő Babett, Majka és Pápai Joci szórakoztatták a közönséget a mókázásukkal – utóbbi annyira pörgött, hogy egyből ő került a középpontba.

Sztárban Sztár leszek! / Kép: Bors

A nézők a Baywatch című, vízimentőkről szóló sorozatból inspirálódva eldönthették, hogy ki lenne a jobb párja a Köllő Babett-féle Pamela Andersonnak, vagyis ki lenne a megfelelőbb Mitch Buchannon, akit a szériában a legendás David Hasselhoff alakított. Majka és Pápai Joci között kellett választani, a végeredmény pedig sokakat meglepett.

Pápai Joci győzött, ami azért is mókás, mert nem tud úszni. Be is mutatta, hogy milyen jó életmentő lenne belőle, bár bakizott is egy nagyot, mivel azt mondta, hogy jól megy neki az "újjáélesztés" – ami valójában természetesen "újraélesztés" akart lenni, így az egész stúdió nevetett a nyelvbotlásán.

Itt lehet megtekinteni az eredményhirdetés pillanatait: