Mindenre nyitott a jövőt illetően Krausz Gábor és Mikes Anna

Szombaton Mikes Anna és Krausz Gábor történelmet írt a TV2 Dancing with the Stars-ban. A sztárséf lett ugyanis a műsor történetében az első férfi versenyző, aki táncpartnerével hazavihette az első helyért járó kupát. Így Anna is megtörte a profi férfi táncosok egyeduralmát.

Mikes Anna és Krausz Gábor szeretné folytatni a közös munkát a műsor után is (Fotó: BS)

Hétfő reggel a győztes páros volt a TV2 Mokka műsorának vendége, ahol elmondták, hogy miként élték meg a győzelmet és a jövőbeli terveikbe is beavatták a műsorvezetőket.

– Nem gondoltunk rá, soha egyetlen egy percig sem, hogy győzhetünk. Még akkor sem, amikor ott álltunk Petivel ketten – kezdte a Mokka műsorvezetőinek Krausz Gábor.

A páros elmondta, hogy bár nem készültek a győzelemre, és meglepte őket, de nagyon örülnek a sikerüknek.

A sztárséf azt is bevallotta, hogy az örömbe egy kis üröm is vegyült, ugyanis sajnálta Marics Petit és T.Danny-t, akikkel nagyon szoros barátságot kötött a próbák alatt.

– Nagyon sajnálom a két fiút, mert tényleg ők is abszolút megérdemelték volna. A műsor elejétől fogva – mi hárman – nagyon egyben voltunk, és éreztük, hogy mi leszünk ott a végén – árulta el Krausz Gábor.

Nem is gondolták, hogy megnyerhetik a versenyt (Fotó: BS)

Mik a tervek a jövőt illetően?

Krausz Gábort és Mikes Annát már a műsor alatt összehozták a rajongók. Így jogosan merül fel a kérdés, hogy mi lesz velük a jövőben, folytatják-e a közös munkát?

A jövőre vonatkozóan pedig minden nyitott. Nyilvánvalóan egy buborékban éltünk három hónapig, sokat találkoztunk, már az is furcsa, hogy ma három hónapja először nincs nálam az edzős táskám

– válaszolta sejtelmesen elviccelve a sztárséf.

Azonban Orosz Barbi nem teketóriázott és egyenesen rákérdezett arra, ami az egész országot hetekig lázban tartotta: – Lehet ebből szerelem?

Gábor azonban ügyesen kitért a válasz elől, de azt elmondta, hogy nemcsak a konyhában, de a parketten is folytatja a munkát.

– Biztos, hogy fogunk még táncolni. Hál' Istennek az edzőterem, ahova járok, ott van a táncterem mellett. Este, amikor Anna tanítja a latin csoportot, ahol lányok vannak, oda én is be fogok járni – vázolta fel a jövőbeli terveit a Dancing with the Stars győztese.