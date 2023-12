Megszólalt Krausz Gábor: Így van most a kórházba került kislánya, Hannaróza

Krausz Gábor szombat este megnyerte a Dancing with the Stars döntőjét, de örömébe némi üröm is vegyült. Kislányáért aggódott, aki pár nappal a 4. születésnapja előtt kórházba került, ráadásul idén már másodszor. Hannaróza ugyanis márciusban egy megfázásból kialakult tüdőgyulladás miatt szorult kezelésre.

Most Krausz Gábor vigyáz a kislányára. Fotó: TV2

Vírusfertőzés támadta meg Krausz Gábor kislányát, Hannarózát

A Bors megkereste Krausz Gábort, aki elmondta, most mi történt.

– A kislányom most itt van velem és szerencsére már teljesen jól van.

Valamilyen vírusfertőzést kapott, ami olyan erős tüneteket okozott nála, ami miatt az édesanyja úgy döntött, hogy jobb, ha egyenesen a kórházba viszi – kezdte Gábor, aki hozzátette, Hannaróza születésnapját már családi körben, otthon ünnepelték meg és már minden a legnagyobb rendben van.

Hannaróza jó kezekbe került

– A kislányom már jól van és most is éppen játszunk. A Dancing után megtartottuk a születésnapját, most pedig pár napig nálam marad, amíg el nem indulok Ausztriába dolgozni. Senkinek nem kívánom azt az ijedséget, amikor apaként megtudja, hogy a gyermeke kórházba került, de Hannaróza jó kezekben volt, és hamar meg is gyógyították – mondta hálával a hangjában Krausz Gábor.

Új fejezet kezdődik az életében

Néhány hete derült ki, hogy Krausz Gábor is tánccipőt húz a TV2-n látható Dancing with the Stars következő, immár negyedik évadában, de nem ez az egyetlen új kihívás, ami megtalálta a sztárséfet. Ő lesz ugyanis a Hilaris Hotels elnevezésű, vadonatúj szállodalánc executive séfje, ami azt jelenti, az ő feladata lesz, hogy kidolgozza a szállodalánc új gasztronómiai koncepcióját.

- Már régóta, múltbéli projektekből ismerem azokat, akikkel belevágunk ebbe a kalandba. Eddig azért váratott magára az együttműködés, mert én egy saját éttermet szerettem volna, de úgy gondolom, az egyelőre korai lenne. Nem tettem le az álmomról, de előbb szeretnék tapasztalatokat gyűjteni, megismerni a különböző tájegységek speciális ételeit, sok embernek örömet szerezni a gasztronómiánkkal. Az a jövőkép tehát nagyon tetszik, amit ez a közös munka, új kihívás jelent. Az én feladatom az lesz, hogy összefogjam a szállodák konyháinak működését, kitaláljam a koncepciót és én legyek úgymond a gasztronómia arca - nyilatkozta a Borsnak korábban az ausztriai munka kapcsán Krausz Gábor.