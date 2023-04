Fotó: ilyen állapotban van Tóth Gabi nemrég kórházba került kislánya

Mint arról korábban már beszámoltunk, Tóth Gabinak nemrégiben nagyon nehéz időszakon kellett keresztülmennie. Kislánya, Hannaróza ugyanis először náthás lett, majd 2-3 nap elteltével sem csillapodtak a tünetei, és elkezdte furcsán venni a levegőt. Tóth Gabi ekkor azonnal kórházba vitte a kislányt, kiderült, hogy a véroxigén-szintje nagyon alacsony.

Tóth Gabi nagyon aggódott. Fotó: Magas és Mély/YouTuber

Később az énekesnő beszámolt arról, mi történt a kislánnyal:

Elkapta az RSV vírust, ami nagyon agresszíven ráment a tüdejére, és tüdőgyulladást kapott. Némi folyadék is volt a tüdejében, emiatt pedig nem jutott rendesen oxigénhez.. Ami meglepő volt, hogy egy pici láza sem volt egyszer sem. Mindenki legyen óvatos

- írta.

Később arról is írtunk, hogy Tóth Vera is megszólalt az üggyel kapcsolatban, aki elárulta, hogy a családban mindenki beteg, beleértve Gabit és Hannarózát is:

- A családban most mindenki beteg, beleértve az anyukáját, Gabit is, és Hannikának most nem szabad olyanokkal lenni, akik betegek, mert két hete még oxigént kellett kapnia a kórházban egy kemény, alattomosan kialakult tüdőgyulladás miatt, és emiatt még gyenge a kis teste. Ezért van most Vera nénjével, mert Vera nénje már rég meggyógyult és elvitte magával Palkonyára, hogy jó levegőn legyen.

A jelek szerint azonban már jól érzi magát a kislány. Tóth Gabi a húsvéti időszakban több képet is posztolt arról, hogy mit jelent számára a Krisztus feltámadásának ünnepe, legújabban pedig megmutatta, hogy szed virágokat kislánya a fűben. Úgy tűnik tehát, hogy már minden rendben, és a kis Hannaróza teljesen felépült.