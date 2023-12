Krausz Gábor érzelmes vallomása Mikes Annához: „Az első naptól kezdve tudtam, hogy különleges ember vagy”

Szombaton véget ért a Dancing with the Stars negyedik évada, a döntőből az izgalmak mellett az érzelmek sem hiányoztak, hiszen a műsor végre az ellenfelek igazán jó barátokká kovácsolódtak.

Rengetegen szurkoltak a TV2 népszerű show-műsorának a fináléjában a kedvencüknek, akik közül Marics Peti és Stana Alexandra, T. Danny és Lissák Laura, valamint Krausz Gábor és Mikes Anna párosa szállhatott szembe a végső győzelemért.

Izgalmas időszaknak lett vége

A nézők abszolút kedvence végül a sztárséf és profi táncpartnere lett, ami rajongóknak nem okozott túl nagy meglepetést, hiszen a páros a már a DWTS kezdete óta elképesztően népszerű volt, rengeteg szeretet irányult feléjük. Ez annak is köszönhető volt, hogy valami elképesztően jól működött köztük a kémia, így sokan többet is véltek felfedezni kettejük között, mint szimpla munkakapcsolat.

Gyanújukat pedig Krausz Gábor következő szavai sem fogják eloszlatni, ugyanis a sztárséf T. Danny után szintén egy hosszabb bejegyzésben zárta le az elmúlt időszakot, amiben Mikes Annához is voltak megható mondatai.

„Egyáltalán nem számítottunk rá”

„Nagyon nehéz bármit is mondani arra ami az elmúlt 3 hónapban történt, és főleg arra, ami szombat este. Szavakkal leírhatatlan érzés, főleg mert egyáltalán nem számítottunk rá, egy percre sem fordult meg a fejünkben a győzelem. Mi csak szerettünk volna jól táncolni, kiadni magunkból a maximumot és egy picivel többet. Rengetegen szavaztatok ránk és bíztatok bennünk amiért nagyon hálásak vagyunk és ezt a pillanatot sosem fogjuk elfelejteni. Köszönjük, hogy nem csak a tánclépéseket, de a fejlődést, energiákat és az érzelmeket is értékeltétek” – kezdte Krausz Gábor, aki ezután a show összes szereplőjének is köszönetet mondott, illetve kifejtette, hogy mennyire boldog, hogy T. Danny és Marics Peti a legvégéig méltó ellenfelek voltak, és azt a sok jó szót, amit tőlük kapott.

Nálam ti vagytok a győztesek

– üzente még a fiúknak.

"Nélküled sehol sem lennék"

Ezt követően pedig a természetesen partnere, Anna sem maradhatott ki a sorból:

„Köszönöm a családomnak és a barátaimnak, hogy támogattak és türelemmel végig segítettek ezen az úton.”

És természetesen a világ legjobb táncosnőjének, a legeslegjobb tánctanárnak, aki nélkül sehol sem lennék, annyira hálás vagyok neked, hogy megmutattad nekem ezt a világot, az első naptól kezdve tudtam, hogy különleges ember vagy, és boldog vagyok, hogy ezt veled élhettem meg, Mikes Anna

– fejezte ki érzéseit a sztárséf.