Meghan Markle mélyen hallgat a miatta kirobbant botránnyal kapcsolatban

Omid Scobie botránykönyvéről már több cikkünkben is beszámoltunk, a férfi a brit királyi családról tett benne rengeteg meredek és súlyos állítást, az uralkodó dinasztia pedig folyamatos magyarázkodásra és cáfolásra van ezáltal rákényszerítve. Így történt ez a legnagyobb botrány kapcsán is, ugyanis néhány évvel ezelőtt Meghan Markle a hírhedt Oprah-interjúban azt állította, hogy két családtagjuk rasszista kijelentéseket tett a sötétbörű csecsemőjére. Omid Scobie erről is beszámol az Endgame című alkotásában, sőt a Hollandiában kiadott verzió nem is köntörfalaz: Katalin hercegnő és III. Károly király nevét sározza be. A királyi család rajongói szerint senki más nem szivárogtathatta ki ezt az információt Meghanen kívül. Harry herceg felesége egyelőre mélyen hallgat.

A királyi család rajongói szerint Meghan szivárogtathatott a családi botrányról Fotó: AFP

Meghan Markle és Harry herceg nem kommentálta nyilvánosan az Endgame tartalmát és a holland botrányt sem. Pedig miután népharag zúdult a rasszista vádak miatt Károlyra és Katalinra, illendő lenne Meghannak felállnia és igazolni a neveket, vagy nyilvánosan letagadni az író információit.

Omid nemrég egy interjúban letagadta, hogy beleírta volna a két nevet a könyvébe, azonban a holland lapkiadó azt nyilatkozta, hogy ők már így kapták kézhez a regény kivonatát.

Az azonban biztos, hogy nem merné az uralkodó család két legbefolyásosabb tagját ilyen súlyos vádakkal illetni, ha nem lenne biztos az információiban

