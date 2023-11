Súlyos állítások: Meghan Markle és Katalin hercegné 4 éve nem szóltak egymáshoz

Néhány napja robbant az újabb leleplező bomba a brit királyi családról, ugyanis idézetek kerültek elő Omid Scobie új könyvéből, az Endgame-ből. A mű titkokat és ármánykodást ígért az uralkodócsalád háza tájáról, és eddig nem árult zsákbamacskát. Az írásból több dolog is napvilágot látott már, és azok valóságtartalma elég hiteles, ugyanis az író közeli viszonyban áll évek óta a palotával és annak tagjaival. Napokkal a könyv megjelenése előtt azonban a palota elkezdet erőteljesen tiltakozni és jó előre megcáfolni mindent. Ezzel a védekezéssel azonban csak azt érték el, hogy még többen kíváncsiak a műre.

Néhány évvel ezelőtt még lencsevégre lehetett kapni Katalint és Meghant beszélgetés közben /Fotó: AFP

Az Endgame-ből már lapunk is szemlézett egy részletet: amikor kiderült, hogy Meghan Markle a családdal való szakítás ellenére is rendszeresen küld a gyerekeikről képeket Angliába, hogy III. Károly király láthassa az unokáit. Most további érdekes információk láttak napvilágot.

A sógornők évek óta nem állnak szóba egymással

Omid beszámolója szerint bár korábban volt időszak, amikor jóban is voltak egymással, a találkozások ellenére sem beszél egymással már 4 éve Katalin hercegné és Meghan Markle. Utoljára kedélyesen 2019-ben, a windsori tenisztornán lehetett őket beszélgetni és mosolyogni látni együtt.

Az Endgame című könyvben egyenesen azt állítja a szerző, hogy Meghan több mondatot szánt arra, hogy Katalin hercegnéről kifejtse a véleményét, mint amennyi mondatot egyáltalán életük során váltottak egymással – idézte Omid szavait a DailyMail.