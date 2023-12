Óriási dagadt a brit királyi család rasszista botránya: Kikerült két név

2021 márciusában elég nagy port kavart Meghan Marke és Harry herceg Oprah Winfrey-nek adott interjúja, amelyben több igen kellemetlen témát is boncolgattak. A hercegi pár egyik legmeghökkentőbb vallomása az volt, amelyben Meghan rasszizmussal vádolta meg a királyi családot. Most több évvel a botrány után újabb részletek láttak napvilágot Omid Schobie, Endgame című könyvében, amely szintén feleleveníti az ominózus rasszista esetet.

Napvilágot láttak Meghan és III. Károly levelezései (Fotó: AFP)

A botrányos Oprah interjú

Sussex hercegnéje az interjúban a brit királyi család néhány tagját vádolta meg azzal, hogy egykor aggodalmukat fejezték ki Harry herceggel közös első gyermekének bőrszíne miatt. Úgy tudni, hogy az Oprah beszélgetés után a jelenlegi brit uralkodó volt az egyetlen magas-rangú személy a királyi családban, aki felkereste a hercegnét. Levelet írt Meghannak, amelyben kifejezte csalódottságát a család szétszakadása miatt, és szomorúságát, amiért ő és Harry úgy döntöttek, hogy ennyi intim információt megosztanak a nagyközönséggel. Omid könyvében most azonban még több részletet megtudhatunk az állítólagos levelezésről.

Intim titkok a könyvben

Omid forrásai azt nyilatkozták, hogy Károly a levelében megnevezte a család azon tagját, aki a kijelentést tette, azonban azt világossá akarta tenni Meghan számára, hogy a kis Archie bőrszínére vonatkozó megjegyzéseket biztosan nem rossz szándékból és előítéletességből tette. A brit uralkodó levelére menye választ is adott, aki riposztjában világossá tette, hogy kijelentésével nem vádolni akart, csak a család elfogultságára akart ráerősíteni.

A könyvből egyébként megtudhatjuk, hogy nem csak egy levélváltás történt a hercegné és III. Károly között, de hiába próbálták átbeszélni a történteket, nem tudtak dűlőre jutni a kérdésben.

III. Károly volt az egyetlen, aki szóba állt Meghannal a botrány után (Fotó: AFP)

Nemzetközi botrányt okozott az író

Omid Schobie könyvét egyelőre csak néhány országban lehet megvásárolni, ám nem minden régióban ugyanaz a tartalma. A holland verzióban ugyanis III. Károly király, valamint Katalin walesi hercegné neve szerepel a rasszista botrány főszereplőiként. Mindenféle bizonyíték nélkül persze, ahogy azt a Meghanhoz közelálló források könyveinél megszokhattuk. A két név leírása viszont így is óriási nemzetközi botrányt okozott, hiszen ilyen komoly vádat senki nem fogalmazhat meg a brit uralkodóház két legismertebb tagja ellen anélkül, hogy annak bármiféle valóságalapja is lenne. A közfelháborodás szerencsére nem Katalinékat érte el, hanem az írót, ezért Omid máris vészféket húzott. Nem győz mindenhol magyarázkodni, hogy nem is ő írta le a könyvében a neveket, azt valaki a holland kiadónál tette bele az ő tudta nélkül... Ezt persze akár el is hihetnénk, ugyanakkor miért akarná egy holland szerkesztő vagy műfordító bemocskolni a brit uralkodó, valamint a jövőbeli brit királyné nevét? Szóval megint nem történt semmi más, csak a szokásos. Meghan és Harry, illetve a tőlük függetlennek nevezett cimboráik megint összedobtak egy alap nélküli, eltúlzott szövegtengert, amivel a királyi udvart támadják. Így volt ez az Oprah-interjú, a Netflix sorozat, a Szabadság nyomában, valamint a Tartalék című könyvek esetében is.

Korábban II. Erzsébet is megszólalt az ügyben

Bár Meghan szerint a királynő mindig kedves és tiszteletteljes volt vele szemben, hamar felröppentek a pletykák arról, hogy akár II. Erzsébettől vagy leginkább férjétől, Fülöp hercegtől hangozhattak el a rasszista gondolatok. A hercegi pár később tisztázta, hogy nem az akkori uralkodótól, vagy annak férjétől hangzottak el a fiuk bőre színe kapcsán tett megjegyzések. Ennek ellenére a néhai uralkodó sem hagyta szó nélkül Meghan nyilatkozatát, aki kifejtette, hogy bár az emlékek idővel „módosulhatnak”, a felvetett problémákat az udvar nagyon komolyan kezeli és kivizsgálja.