Rejtélyes haláleset: saját kocsijában találtak rá az Oscar-díjas film sztárjára

December 27-én, helyi idő szerint a délelőtti órákban egy holttestet talált a rendőrség a dél-koreai Szöulban, egy parkoló autóban. Hamarosan kiderült: az elhunyt nem más, mint a koreai sikerfilm, az Élősködők sztárja, Lee Sun-kyun. A 48 éves színész eltűnését nem sokkal korábban jelentette be a felesége, aki egy búcsúlevelet talál az otthonukban.

Lee Sun-kyun holttestére a kocsijában találtak rá Fotó: AFP

Drogbotrányba keveredett a színész

Nagy valószínűséggel ahhoz lehet köze a 48 éves sztár öngyilkosságának, hogy nem sokkal korábban drogfogyasztás miatt kezdett el nyomozni utána a rendőrség. Noha Lee Sun-kyun tagadta az ellene felhozott vádakat, és két tesztje is negatív lett, a hatóságok háromszor is kihallgatták, utoljára december 23-án. Az egyik kihallgatása nem kevesebb, mint 19 órán keresztül tartott – írja a The Sun. Tudni kell, hogy Dél-Korea rendkívül komolyan veszi a droghasználat elleni küzdelmet: kábítószerrel kapcsolatos bűntények miatt ha hónaptól 14 évig erjedő börtönbüntetés is kiszabható.

A színész mindössze 48 éves volt. Feltehetően önkezével vetett véget az életének Fotó: AFP

180 díjat zsebelt be a sikerfilm

Az Élősködők, mely kapcsán Lee Sun-kyun-t megismerte a világ, minden tekintetben sikerfilmnek nevezhető: a thriller-vígjátékot 2019. május 21-én a cannes-i fesztiválon mutatták be, ahol elnyerte az Arany Pálma-díjat, összesen pedig 180 rangos elismerést sepert be, köztük 4 Oscar-díjat is: a legjobb eredeti forgatókönyv, a legjobb rendező, a legjobb nemzetközi film, valamint a legjobb film is az Élősködők lett 2020-ban a Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia szerint.