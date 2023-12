Lebukott! Kiderült, egy párt alkot-e Hunyadi Donatella és táncpartnere

Kiszel Tünde naptár dedikálásán rengetegen vettek részt. Rajongói és barátai közösen ünnepelték nem csak új kiadványának megjelenését, de a születésnapját is. Az alkalmat lánya, Hunyadi Donatella sem hagyhatta ki, aki azonban nem egyedül érkezett az eseményre, ahogy azt megtudtuk egy olvasónktól. Egy fiatal sráccal együtt jelent meg, de nem akárhogy! Állítólag kézenfogva sétáltak!

Bár Donatellát a Dancing with the Stars alatt többen is összeboronálták táncpartnerével, Bődi Dénessel, most úgy tűnik, fény derült az igazságra. Dini és Dona biztosan nem alkotnak egy párt.

Követői azért is gondolták, hogy van valami a levegőben, mert Kiszel Tünde lánya utalt már rá, hogy sínen van a magánélete, ha szerelemről van szó. Emellett arra is, hogy az idei karácsonya rózsaszín ködben fog telni. De ha nem Bődi Dénes rabolta el a szívét, akkor mégis kicsoda?

Először mutatkozott együtt párjával Donatella Fotó: Olvasói fotó

Többször megsimogatták egymást

Lapunk rengeteg fényképet kapott a nagyszabású eseményt követően, amiken Donatella valószínűleg jelenlegi párjával szerepel. Az olvasói kommentek alapján nem csattant csók, viszont más jelek utaltak a dologra: például, hogy kézenfogva sétáltak, végig egymás mellett ültek, és többször megsimogatták a másikat. Talán a csókmentesség egy álca akart lenni, de az is lehet, hogy szolidaritásból nem estek egymásnak.

Mindenesetre ez egy roppant váratlan fordulat, hiszen Donatella nem beszélt még konkrétan párjáról, és eddig nem is lehetett őket lencsevégre kapni együtt. Az utalgatások pedig lássuk be, nem értek fel egy bizonyítékkal.

Épp Donatellát simogatja titokzatos, új párja Fotó: Olvasói fotó

Nagy lehet a boldogság

Kiszel Tünde lánya igazán kivirultnak tűnik új szerelme mellett. A képek alapján állandóan mosolyog, viszont nem csak ő, de a fiatal srác is. Mi igazán örülünk neki, ha egymás mellett felhőtlen boldogságra találtak. Ezzel biztosan Kiszel Tünde is így van, hiszen állandóan áradozik lányáról. Még akkor is sok boldogságot kívánt neki, mikor a Bődi Dénessel történt összeboronálásról kérdeztük. Ilyen szempontból nem is lett volna szebb alkalom rá, hogy kiderüljön Donatella szerelmi életének nagy rejtélye, mint Tünde naptárbemutatója.

Hogyan tovább?

Talán Donatella a kiszivárgott információk után bemutatja majd új párját a nyilvánosságnak. Akár valóban megcáfolva ezzel a Dini-Dona pletykákat, akár csak azért, hogy ne kelljen tovább titkolózniuk. Lapunk kíváncsian várja a fejleményeket.