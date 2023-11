Kiszel Tünde nem áll készen elengedni lánya partnerét: "gyakran lesz majd vendég nálunk, az otthonunkban"

Hunyadi Donatella az idei Dancing with the Stars egyik nagy meglepetése. Kiszel Tünde lánya a szemünk előtt nőtt fel, és ő idén elérkezettnek látta az időt, hogy kilépjen édesanyja árnyékából. Nem akart többé valakinek a lánya lenni, hanem végre önmaga, Hunyadi Donatellaként legyenek rá kíváncsiak az emberek. Többek közt ezért is vállalta a szereplést a TV2 táncos showműsorában.

Kiszel Tünde: Nem Donatelláéknak kellett volna kiesnie!

Egészen különleges és nagyon erős anya-lánya kapcsolat van a naptárdíva és lánya közt, olyan erős szövetség, amiben nincsenek titkok és tabuk. A felnőtt, diplomás Donatella még a fiúügyeit is édesanyjával beszéli meg. De a sztáranyuka már évekkel ezelőtt eldöntötte, hogy tanácsokat ugyan ad gyermekének, de nem várja már el, hogy aszerint is tegyen, hagyja szabadon szárnyalni. De abban mindketten egyet értettek, hogy Donatellának ideje kilépnie abból az árnyékból, amiben eddigi életében élt. S ez sikerült is neki a DWTS által, ami hatalmas boldogsággal tölti el nem csak őt, de anyukáját is. S bár a díva nem értette, miért a lánya esett ki, végtelen büszkeséget érez.

– Persze csalódott vagyok, mert sok lett volna még Donatellában, szerintem nem neki kellett volna kiesnie – mondta könnyeit törölgetve az adás után a stúdióban a Borsnak Kiszel Tünde.

Ha kell, ha igényli, majd vigasztalom is, de ahogy ismerem, amilyen erős, egy kis szomorúság után megrázza magát. Mert a célja, hogy megismerjék őt, hogy ne a lányomként ismerjék, az megvalósult. Az én kicsi lányom felnőtt nő lett, aki egy csoda! Nagyon büszke vagyok rá, mert én láttam mennyi munkát tett bele, milyen alázattal dolgozott Dinivel azért minden nap, hogy a legjobb produkciót nyújtsák az adásban. A héten is, végig betegen próbált, de direkt nem is szólt róla senkinek, nem ezzel akart pontokat szerezni.

"Dini mindenben támogatja"

Tünde annak is örül, hogy lánya a műsorban barátokat is szerzett.

– Itt van eleve párja, Dénes, aki egy fantasztikus bástya volt végig mellette. Tele a szívem hálával, hogy ilyen partnert kapott, az ő barátságuk nem ér véget azzal, hogy kiestek. Biztos vagyok benne, hogy gyakran lesz majd vendég nálunk, az otthonunkban, várjuk szeretettel!